Malick Fofana lors d'OL - Lens
Malick Fofana lors d’OL – Lens (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

L'OL reste dans le top 5 de Ligue 1, mais perd une place

  • par Gwendal Chabas

    • Battu par Nice samedi (3-2), l'OL a reculé d'un cran, derrière le Lens de Pierre Sage. Néanmoins, il garde sa place dans le top 5 de Ligue 1.

    La 8e journée de Ligue 1 n'est pas encore achevée, mais l'Olympique lyonnais sait déjà qu'il conservera sa place dans le top 5. Une position qui reste largement réjouissante pour les hommes de Paulo Fonseca, mais qui aurait pu se transformer en mieux sans la contreperformance à Nice samedi (3-2). Après huit matchs de championnat, l'OL se classe cinquième, avec 15 points au compteur.

    Cependant, la défaite à l'Allianz Riviera n'est pas sans conséquence. Quatrièmes avant ce week-end, les coéquipiers de Corentin Tolisso glissent d'un rang, que récupèrent les Lensois de Pierre Sage. Le RC Lens a dominé le Paris FC dimanche (2-1).

    L'OL reçoit le 3e dimanche prochain

    La chute est moindre néanmoins car Monaco (14) a de son côté été tenu en échec par Angers (1-1). Les Monégasques sont sixièmes, mais sont sous la menace de Lille (11), qui affronte Nantes ce dimanche soir. On voit d'ailleurs que tout est encore très serré en haut du tableau. Les Rhodaniens sont en embuscade à "seulement" trois longueurs du leader, Marseille, et à une unité du podium.

    En revanche, un rebond serait le bienvenu dès la semaine prochaine pour l'OL. En effet, il reçoit justement le troisième, Strasbourg, le 26 octobre (20h45). Au-delà d'avoir l'opportunité de doubler son adversaire en cas de succès, il s'expose à une descente vers le milieu de tableau en cas de troisième revers consécutif.

