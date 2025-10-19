Nice - OL, quand l'histoire se répète

Un air de déjà-vu. Samedi, l'OL a perdu à Nice malgré 29 tirs en sa faveur. Un scénario déjà connu il y a 7 ans, toujours face à ces mêmes Aiglons.

Quand l'histoire bégaie. Nous avons déjà beaucoup parlé de la faillite défensive de l'OL samedi à Nice (3-2). Mais il y a également des choses à redire offensivement, puisque hormis Pavel Šulc, auteur d'un doublé, aucun autre Rhodanien n'est parvenu à battre Yehvann Diouf. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé, avec 29 tirs, 7 cadrés, et un penalty manqué par Ainsley Maitland-Niles.

Une défaite 1-0 sur le seul tir cadré

L'Olympique lyonnais a donc largement eu les opportunités pour l'emporter dans les Alpes-Maritimes. Comme en août 2018. Il y a 7 ans, les septuples champions de France avaient déjà eu 29 frappes en leur faveur, mais s'étaient inclinés 1 à 0 à domicile. L'adversaire ce jour-là, le Gym, déjà... Depuis, et c'est ce qu'explique Data_OL, jamais, ils n'avaient autant pris leur chance au cours d'une défaite. Pour l'anecdote, les Niçois avaient marqué sur leur seule tentative cadrée à l'époque, par Saint-Maximin.

Une drôle de répétition, même si cela ne fera pas rire grand monde à Décines. Quant aux coéquipiers de Corentin Tolisso, ils ont payé à la fois cette inefficacité qui leur joue parfois des tours, mais surtout, une fragilité défensive inattendue. Preuve des limites aussi de cet effectif, même si le bon début de saison avait masqué certaines lacunes.