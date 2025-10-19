Actualités
Sofiane Diop (Nice) devant Maitland-Niles (OL) (Photo by Valery HACHE / AFP)

Nice - OL, quand l'histoire se répète

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Un air de déjà-vu. Samedi, l'OL a perdu à Nice malgré 29 tirs en sa faveur. Un scénario déjà connu il y a 7 ans, toujours face à ces mêmes Aiglons.

    Quand l'histoire bégaie. Nous avons déjà beaucoup parlé de la faillite défensive de l'OL samedi à Nice (3-2). Mais il y a également des choses à redire offensivement, puisque hormis Pavel Šulc, auteur d'un doublé, aucun autre Rhodanien n'est parvenu à battre Yehvann Diouf. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé, avec 29 tirs, 7 cadrés, et un penalty manqué par Ainsley Maitland-Niles.

    Une défaite 1-0 sur le seul tir cadré

    L'Olympique lyonnais a donc largement eu les opportunités pour l'emporter dans les Alpes-Maritimes. Comme en août 2018. Il y a 7 ans, les septuples champions de France avaient déjà eu 29 frappes en leur faveur, mais s'étaient inclinés 1 à 0 à domicile. L'adversaire ce jour-là, le Gym, déjà... Depuis, et c'est ce qu'explique Data_OL, jamais, ils n'avaient autant pris leur chance au cours d'une défaite. Pour l'anecdote, les Niçois avaient marqué sur leur seule tentative cadrée à l'époque, par Saint-Maximin.

    Une drôle de répétition, même si cela ne fera pas rire grand monde à Décines. Quant aux coéquipiers de Corentin Tolisso, ils ont payé à la fois cette inefficacité qui leur joue parfois des tours, mais surtout, une fragilité défensive inattendue. Preuve des limites aussi de cet effectif, même si le bon début de saison avait masqué certaines lacunes.

    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - dim 19 Oct 25 à 19 h 37

      Peut-être qu’un jour on arrêtera d’essayer de faire le jeu contre Nice, qui n’attends que ça depuis 7 ans…
      Comme d’hab, quand on a pas les titulaires ou la forme nécessaire pour jouer l’attaque, on commence déjà par bien défendre et on reste compact.
      Putain mais donnez leur la balle, ils ne sauront pas quoi en faire et on pourra enfin gagner un match contre eux.
      10 ans que Haise joue avec le même dispositif et on se fait avoir à chaque fois ! Sérieux quoi 🙄
      Cette défaite + Toulouse va peser lourd en fin de saison…

