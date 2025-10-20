Actualités

Michele Kang, la méthode d’une pionnière

  • par CONTENU SPONSORISE

    • Sans son travail acharné et celui de ses collaborateurs, particularisé tout au long “du jour et de la nuit” avant le passage salvateur face à la DNCG, les résultats de l’Olympique Lyonnais auraient pu être ceux d’un club de Ligue 2 en cette saison

    Alors qu’elle a tout d’une pionnière, Michele Kang se définit pour sa part comme une rebelle. Le verbatim est fréquemment revenu dans une interview par la businesswoman accordée à L’Équipe durant l’été et depuis, son aura n’a cessé de grandir. Inexorablement.

    Déjà hautement considérée pour son rôle dans le football (et sport globalement) féminin à l’international, celle qui est devenue la première femme présidente d’un club de Ligue 1 continue de surprendre et d’impressionner. Une habitude dans une vie pourtant initialement destinée à être monotone.

    Au combat face aux idées reçues

    Pour réussir et se faire un nom dans le milieu entrepreneurial, une femme doit redoubler, pour ne pas dire plus, d’efforts en comparaison à un homme. Dans l’univers sportif et décisionnel, la nuance est tout aussi grande. Ironiquement selon ses propres dires, la Sud-Coréenne devenue Américaine se bat pour que les jeunes femmes soient traitées à la hauteur de leur talent et de leur mérite, comme elle le déclarait dans l’interview susmentionnée en introduction.

    Inspirante à tous les points, Michele Kang a su impressionner par son professionnalisme, ses compétences et ses capacités de travail ardues. Associée à des grands noms du sport au sein de ses nombreux investissements, on ne compte plus les louanges et déclarations dithyrambiques à son honneur.

    Magic Johnson y est allé de son admiration après s’être associé à la femme d’affaires, notamment suite au rachat de la franchise du Washington Spirit.

    “Motivée par les idées folles”, Michele Kang ne s’interdit rien, sans pour autant partir dans des folies incontrôlées ou utopistes. Sa gestion de l’épineux cas financier de l’OL parle pour elle, tout comme la rupture contrôlée entre la section féminine (devenue OL Lyonnes) et masculine.

    Kang bouscule tout sur son passage avec une gestion qui ne peut laisser indifférent et une recherche permanente de la performance, au-delà des sphères financières et administratives. Son intervention dans le vestiaire lyonnais à l’issue du succès face à l’OM rappelait l’interventionnisme propre aux grandes heures de Jean-Michel Aulas mais ses mentions et ses mots forts faisant état d’une rivalité endiablée face à Marseille, démontraient à la fois une connaissance parfaite du milieu, non sans l’état d’un travail préalable.

    Extrêmement proche des joueuses et rapprochée des joueurs, Michele Kang n’a jamais donné le sentiment de jouer le faux. Rarement une femme d’affaires n’avait fait autant l’unanimité et après avoir connu ses grandes heures grâce à un esprit avant-gardiste en France, l’Olympique lyonnais est aux mains d’une visionnaire. Le sportif suivra très certainement, comme partout où elle s’est implantée, et les résultats de Ligue 1 pourraient bien inclure les pensionnaires du Parc OL en haut de l’affiche lors des prochaines saisons.

    Femme présidente : une rareté dans le Big 5 européen

    Si l’exception Kang fit office de grande première dans l’Hexagone, les autres principaux championnats européens ont, pour certains, déjà connu des femmes aux postes les plus hauts des clubs participants. La pionnière fut Maria Teresa Rivero à la tête du Rayo Vallecano entre 1994 et 2011.

    Une recherche plus précise fait état d’un côté avant-gardiste de l’autre côté des Pyrénées puisque Marian Mourino, toujours en poste, dirige le Celta Vigo. Remarquable et reconnue, Victoria Pavon avait sauvé Leganes de la faillite en 2009 avant de guider le club de la troisième division à la Liga !

    Et si Layhoon Chan (Valence), Ana Urquijo (Athletic Club) et Maria de la Pena Berraondo (Real Sociedad) ont vu leur nom garnir ces particularités finalement de plus en plus communes sur la péninsule ibérique, on ne peut pas saluer cette même ouverture outre-Rhin. Jusqu’à présent, aucune femme n’a dirigé un club de Bundesliga.

    L’inspiration latine a peut-être un rôle à jouer envers ces avancées puisque la Serie A a compté plusieurs femmes présidentes. La Roma a placé Flora Viola et Rosella Sensi à sa tête avec un bail de trois ans pour la dernière nommée. Elle avait d’ailleurs pu croiser Francesca Menariri, alors à la tête de Bologne. Enfin, la très respectée Vanessa Gold est pour sa part co-présidente à West Ham avec une intervention dans le sportif des plus fréquentes ces derniers mois, comme en témoigne le récent limogeage de Graham Potter côté Irons.

    résultats de Olympique Lyonnais → https://www.flashscore.fr/equipe/lyon/2akflumR/resultats/

    résultats de Ligue 1 → https://www.livesport.com/fr/football/france/ligue-1/resultats/

    à lire également
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le programme des internationales lyonnaises

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le programme des internationales lyonnaises 11:00
    Melvin Bard, buteur lors de Nice - OL
    Nice - OL (3-2) : Bard perpétue la tradition des anciens buteurs 10:15
    Anciens OL : que deviennent les hommes forts de Rémi Garde ? 09:54
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Pour la première fois, l'OL a cédé avant son adversaire 09:30
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h) 08:45
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    A Nice, l’OL n’a pas eu cette attitude de mort de faim 08:00
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Prêté par l’OL, Akouokou craque à Saragosse 07:30
    Michele Kang, la méthode d’une pionnière 06:03
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nice - OL, quand l'histoire se répète 19/10/25
    Malick Fofana lors d'OL - Lens
    L'OL reste dans le top 5 de Ligue 1, mais perd une place 19/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l'OL Lyonnes, véritable rouleau compresseur offensif 19/10/25
    Justin Bengui avec l'équipe de France U20
    OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui termine 4e du Mondial U20 avec la France 19/10/25
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Ligue 1 : l'OL n'a plus la meilleure défense 19/10/25
    Avant d'affronter l'OL, Bâle s'amuse en championnat 19/10/25
    Maxence Flachez
    Mercato - National : prolongé cet été, Maxence Flachez (ex-OL) écarté par le Paris 13 Atletico  19/10/25
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    À Nice, l'OL a confirmé ses difficultés après la trêve 19/10/25
    Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 et U19 poursuivent leur très bonne saison 19/10/25
    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    OL : encore un penalty manqué 19/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut