Paul Akouokou, milieu de l'OL
Paul Akouokou, milieu de l’OL (crédit : David Hernandez)

Prêté par l’OL, Akouokou craque à Saragosse

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En D2 espagnole depuis la fin du mercato estival, Paul Akouokou a défrayé la chronique durant le week-end, avec un geste incontrôlé. Coupable d’avoir frappé la VAR et donc de la rendre inutilisable, le milieu prêté par l’OL a été exclu.

    À l’OL, il reste et restera une vraie énigme. De son recrutement surprise à l’été 2023 à ses titularisations tout autant surprenantes contre Manchester United en avril dernier, Paul Akouokou n’aura pas forcément fait parler pour ses qualités techniques à l’OL. Devenu un poids même s’il est toujours resté professionnel, le milieu de terrain a fait le choix de s’exiler pour retrouver un peu de joie de vivre et des minutes.

    De retour en Espagne, Akouokou ne vit pourtant pas le début de saison rêvé avec Saragosse. Prêté par l’OL qui n’a pas réussi à se délester de son contrat courant jusqu’en 2027, l’Ivoirien a retrouvé du rythme en D2 espagnole. Cinq titularisations de suite depuis son arrivée le 1er septembre mais seulement une victoire au compteur pour le club galicien.

    "J'ai perdu le contrôle"

    Néanmoins, depuis trois semaines, Paul Akouokou défraie la chronique, non pas pour ses prestations mais pour des exclusions. Ayant pris deux cartons jaunes contre Cordoba le 5 octobre, le milieu avait manqué le déplacement à Almería, une semaine plus tard. De retour dans le groupe samedi contre Leonsea, Akouokou n’a joué que 45 minutes, la faute à une nouvelle expulsion, pour la moins cocasse.

    Alors que son équipe courait après le score (2-0) et se trouvait déjà réduite à dix, le joueur de 27 ans a donné un coup de poing dans l’écran de vérification du système VAR, placé au bord du terrain au moment de regagner les vestiaires pour la mi-temps. Cassée, la VAR est devenue inutilisable et l’arbitre a décidé en conséquence d’exclure Akouokou. Dimanche, le joueur a présenté ses excuses sur son compte Instagram : "Je sais que j’ai déçu beaucoup de gens hier. Ce geste n’était pas nécessaire. J’ai voulu tout donner mais j’ai perdu le contrôle en frappant la VAR."

    Morton face à Boga (Nice - OL)
    A Nice, l’OL n’a pas eu cette attitude de mort de faim
    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - lun 20 Oct 25 à 7 h 43

      Alors là sacré coup Akouokou !
      Il en a marre de la Var...
      Pas fan de la vidéo surveillance : il s'était vraiment trop bien intégré dans la vie écolo lyonnaise!

