Avant la trêve, l'OL Lyonnes en balade face au FC Nantes (6-1)

Opposé au 4e du championnat, l'OL Lyonnes n'a pas fait dans le détail contre le FC Nantes ce samedi. Les Rhodaniens ont balayé les Nantaises 6 à 1.

On pouvait s'attendre à une certaine résistance de la part du quatrième de Première Ligue face à l'OL Lyonnes. Mais ce samedi soir, il n'y a pas eu de match à Décines. Beaucoup trop fortes pour le FC Nantes, pourtant tombeur du Paris FC lors de la précédente journée (3-1), les Fenottes n'ont pas tremblé pour dominer les Ligériennes.

Tout est allé trop vite dès le coup d'envoi pour les Nantaises. À la 7e minute, Korbin Schrader a ouvert la marque après un bel enchaînement (1-0). Le début du festival, puisqu'elle a été imitée par Marie-Antoinette Katoto à la 11e, bien servie par Kadidiatou Diani (2-0). Pas rassasiées, les joueuses de Jonatan Giraldez ont corsé l'addition par l'intermédiaire de Wendie Renard sur pénalty (3-0, 27e), puis Tabitha Chawinga lancée en profondeur par Shrader (4-0, 35e).

Petite décompression au retour des vestiaires

Après cette première période pleinement maîtrisée, les Rhodaniennes ont fait preuve d'un peu de relâchement. Les coéquipières de Julie Swierot ont ainsi réduit l'écart par Roseline Eloissaint (4-1, 50e) et monté le bloc d'un cran. Une rébellion vite calmée par Diani, plus prompte que la défense (5-1, 58e). Les Lyonnaises pouvaient alors gérer leur avance, et même aggraver le score par Tarciane (90e, 6-1).

Place à la trêve internationale maintenant pour pratiquement l'ensemble du groupe. Elles sont presque 20 à partir en sélection durant les prochains jours. Un OL Lyonnes qui peut avoir le sourire. Avec sept succès en autant de rencontres, il est seul en tête du championnat (15 points sur 15) et compte deux victoires en Ligue des champions. De bon augure avant de retrouver le PFC le 1er novembre prochain.