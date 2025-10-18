Avant la trêve, l'OL Lyonnes en balade face au FC Nantes (6-1)

Opposé au 4e du championnat, l'OL Lyonnes n'a pas fait dans le détail contre le FC Nantes ce samedi. Les Rhodaniens ont balayé les Nantaises 6 à 1.
On pouvait s'attendre à une certaine résistance de la part du quatrième de Première Ligue face à l'OL Lyonnes. Mais ce samedi soir, il n'y a pas eu de match à Décines. Beaucoup trop fortes pour le FC Nantes, pourtant tombeur du Paris FC lors de la précédente journée (3-1), les Fenottes n'ont pas tremblé pour dominer les Ligériennes.
Tout est allé trop vite dès le coup d'envoi pour les Nantaises. À la 7e minute, Korbin Schrader a ouvert la marque après un bel enchaînement (1-0). Le début du festival, puisqu'elle a été imitée par Marie-Antoinette Katoto à la 11e, bien servie par Kadidiatou Diani (2-0). Pas rassasiées, les joueuses de Jonatan Giraldez ont corsé l'addition par l'intermédiaire de Wendie Renard sur pénalty (3-0, 27e), puis Tabitha Chawinga lancée en profondeur par Shrader (4-0, 35e).
Petite décompression au retour des vestiaires
Après cette première période pleinement maîtrisée, les Rhodaniennes ont fait preuve d'un peu de relâchement. Les coéquipières de Julie Swierot ont ainsi réduit l'écart par Roseline Eloissaint (4-1, 50e) et monté le bloc d'un cran. Une rébellion vite calmée par Diani, plus prompte que la défense (5-1, 58e). Les Lyonnaises pouvaient alors gérer leur avance, et même aggraver le score par Tarciane (90e, 6-1).
Place à la trêve internationale maintenant pour pratiquement l'ensemble du groupe. Elles sont presque 20 à partir en sélection durant les prochains jours. Un OL Lyonnes qui peut avoir le sourire. Avec sept succès en autant de rencontres, il est seul en tête du championnat (15 points sur 15) et compte deux victoires en Ligue des champions. De bon augure avant de retrouver le PFC le 1er novembre prochain.
Le travail a été fait et plutôt bien, malgré un petit relâchement en début de seconde période. Ce but doit-être pour Heaps !
Cela prend tournure, le jeu est de meilleure qualité. Bravo les filles.
Le but du chignon à Tarciane il m'a trop fait rire, sans lui le ballon touche pas sa tête mais il rentre sûrement quand même.
On va pas se plaindre du score mais il y a eu encore beaucoup trop de ratage...
Salut JUNI et bonne fin de soirée à tous.
Salut Dede
À toi aussi 😉
IL lui est attribué ?
Apparemment oui, en tous cas pour l'instant la ligue lui a attribué
On dit que la L1 n'est plus qu'un vulgaire entraînement pour Qsg , la L1 Arkéma c'est du pareil au même tant les forces en présence sont disproportionnées . Les spécialistes pouvez vous me dire combien y a t'il d'internationales au FC Nantes , j'ai pas de calepin à jour........
Je ne sais pas non plus, en tout cas je ne suis même pas sur qu'une seule joueuse du championnat aurait sa place chez les fenottes...Le Mogedec peut être ou Azaro ?