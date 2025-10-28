OL - Mercato : Malick Fofana ne pourra pas être remplacé

Blessé pour trois mois, Malick Fofana va faire défaut à l'OL jusqu'à février. Le club devra trouver des solutions en interne, car il n'a pas la possibilité légale de faire venir un joker.

Ce serait la grande question dans les semaines à venir : comment l'OL va gérer et combler l'absence de Malick Fofana. Depuis dimanche soir et la blessure de l'ailier contre Strasbourg (2-1), c'est le principal sujet de discussion. Afonso Moreira, buteur lors des deux matchs précédents, paraît être le successeur logique.

L'Olympique lyonnais a-t-il d'autres solutions ? En tout cas, elle ne viendra pas de l'extérieur. En effet, le club ne peut légalement pas recruter un joker médical. Selon le règlement, cette option ne s'applique qu'en cas "de décès d'un joueur sous contrat, d'une blessure grave concernant le gardien de but titulaire ou son remplaçant, ou encore d'une blessure sérieuse (d'une durée de plus de trois mois) affectant un joueur de champ sous contrat, lors de sa sélection en équipe de France. Il est à souligner que cette règle ne s'applique qu'aux internationaux français."

Sachant qu'un élément "blessé" et son "remplaçant" ne peuvent "être inscrits simultanément sur la feuille de match pendant les trois mois suivant la date du constat de la blessure."

L'OL a déjà recruté un joker

Et la carte d'un joker "simple" a déjà servi à obtenir le transfert d'Hans Hateboer depuis Rennes. Une possibilité qui est "strictement limitée à un joueur par équipe". Il n'y aura donc pas d'attaquant supplémentaire pour pallier le forfait du footballeur de 20 ans.

Ce dernier devrait manquer environ trois mois de compétition, soit quinze rencontres. Lui et son entourage ont l'intention, selon nos informations, de passer par la case opération avant la fin de la semaine. Un moyen de vite se tourner vers la phase "retour", qui l'occupera a priori jusqu'à février 2026.