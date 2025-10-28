Actualités
Malick Fofana lors d'OL - Metz
Malick Fofana lors d’OL – Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Mercato : Malick Fofana ne pourra pas être remplacé

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Blessé pour trois mois, Malick Fofana va faire défaut à l'OL jusqu'à février. Le club devra trouver des solutions en interne, car il n'a pas la possibilité légale de faire venir un joker.

    Ce serait la grande question dans les semaines à venir : comment l'OL va gérer et combler l'absence de Malick Fofana. Depuis dimanche soir et la blessure de l'ailier contre Strasbourg (2-1), c'est le principal sujet de discussion. Afonso Moreira, buteur lors des deux matchs précédents, paraît être le successeur logique.

    L'Olympique lyonnais a-t-il d'autres solutions ? En tout cas, elle ne viendra pas de l'extérieur. En effet, le club ne peut légalement pas recruter un joker médical. Selon le règlement, cette option ne s'applique qu'en cas "de décès d'un joueur sous contrat, d'une blessure grave concernant le gardien de but titulaire ou son remplaçant, ou encore d'une blessure sérieuse (d'une durée de plus de trois mois) affectant un joueur de champ sous contrat, lors de sa sélection en équipe de France. Il est à souligner que cette règle ne s'applique qu'aux internationaux français."

    Sachant qu'un élément "blessé" et son "remplaçant" ne peuvent "être inscrits simultanément sur la feuille de match pendant les trois mois suivant la date du constat de la blessure."

    L'OL a déjà recruté un joker

    Et la carte d'un joker "simple" a déjà servi à obtenir le transfert d'Hans Hateboer depuis Rennes. Une possibilité qui est "strictement limitée à un joueur par équipe". Il n'y aura donc pas d'attaquant supplémentaire pour pallier le forfait du footballeur de 20 ans.

    Ce dernier devrait manquer environ trois mois de compétition, soit quinze rencontres. Lui et son entourage ont l'intention, selon nos informations, de passer par la case opération avant la fin de la semaine. Un moyen de vite se tourner vers la phase "retour", qui l'occupera a priori jusqu'à février 2026.

    à lire également
    Malick Fofana lors d'OL - Francfort
    OL : Moreira, Abner, réorganisation tactique... Comment gérer l'absence de Fofana ?
    4 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - mar 28 Oct 25 à 11 h 09

      Voilà un article qui permettra de clore toutes discutions manquant de précisions . Merci la Rédac.

      En complément, le mercato d'hiver se tiendra en France, à priori, du jeudi 1 janvier au lundi 2 février 2026 .

      Le staff doit phosphoré sévère !

      Signaler
    2. Dragon2332
      Dragon2332 - mar 28 Oct 25 à 11 h 13

      J'espère que MLJ a contacté le sélectionneur de Moreira pour refuser de le laisser partir dans quelques semaines

      Je pense que c'est la chance qu'il doit saisir pour se montrer sur le terrain

      Signaler
    3. Monark
      Monark - mar 28 Oct 25 à 11 h 20

      Aïe Aïe Aïe !!
      Alors là c’est très embarrassant .
      Il va falloir que Fonseca soit très imaginatif pour maintenir de la densité en attaque.
      Sur ce qu’il a montré , y compris contre Strasbourg , je suis assez favorable à positionner Pavel en 9. Ça peut fonctionner. Il est temps également ,à présent ,d’intégrer Gomez Rodriguez dans le groupe.
      Et en dernier lieu, faire nos prières tous les soirs.🙏🏽

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mar 28 Oct 25 à 11 h 28

        On avait bien besoin de ça , déjà que notre attaque s'est affaiblit par rapport à la saison dernière , cette fois ci elle l'est encore plus .
        C'est par contre une bonne opportunité pour les jeunes d'être lancés .
        Contexte plus favorable pour eux que celui qu'a connu mamadou Sarr , barré en 2023 par des sinaly diomandé , adryelson , duje caleta car et autres dejan lovren ( j'ai envie de pleurer ) .

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Malick Fofana lors d'OL - Metz
    OL - Mercato : Malick Fofana ne pourra pas être remplacé 11:00
    John Textor, président e l'OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil
    OL : John Textor n'a pas abandonné l'idée d'acheter un club anglais 10:10
    Vicki Becho (OL Lyonnes) France U23
    OL Lyonnes : nouveau match nul pour Becho avec la France U23 09:25
    Malick Fofana lors d'OL - Francfort
    OL : Moreira, Abner, réorganisation tactique... Comment gérer l'absence de Fofana ? 08:40
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    L’OL Académie dans le top 50 mondial des centres de formation 08:00
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    OL : Orel Mangala a repris l'entraînement 07:30
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    OL : une opération rapide pour Fofana ? 27/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Miniature TKYDG 27 10 2025
    TKYDG : la tuile pour l'OL et Fofana… 27/10/25
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    Malgré l’ouverture du score, l’OL ne s'est pas écroulé 27/10/25
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL - Mercato : Dorival prêté au Stade Briochin 27/10/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Heaps et Yohannes prennent leur revanche, Becho sur le pont ce lundi 27/10/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana éloigné des terrains environ trois mois 27/10/25
    Maxime Gonalons et Clément Grenier
    Diplômé, Clément Grenier (ex-OL) va pouvoir entraîner 27/10/25
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Paris FC - OL : le ministère de l’Intérieur interdit aussi les supporters lyonnais 27/10/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    OL : 18 points en 9 journées, "tout le monde aurait signé pour ça" 27/10/25
    Wendie Renard lors de Paris FC - OL
    OL Lyonnes - Paris FC : déjà 5 000 billets écoulés 27/10/25
    Corentin Tolisso ratant son penalty lors d'OL - Strasbourg
    Tolisso (OL) : "Lacazette m'avait dit de prendre le prochain penalty" 27/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut