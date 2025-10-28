OL - Mercato : Malick Fofana ne pourra pas être remplacé

Blessé pour trois mois, Malick Fofana va faire défaut à l'OL jusqu'à février. Le club devra trouver des solutions en interne, car il n'a pas la possibilité légale de faire venir un joker.
Ce serait la grande question dans les semaines à venir : comment l'OL va gérer et combler l'absence de Malick Fofana. Depuis dimanche soir et la blessure de l'ailier contre Strasbourg (2-1), c'est le principal sujet de discussion. Afonso Moreira, buteur lors des deux matchs précédents, paraît être le successeur logique.
L'Olympique lyonnais a-t-il d'autres solutions ? En tout cas, elle ne viendra pas de l'extérieur. En effet, le club ne peut légalement pas recruter un joker médical. Selon le règlement, cette option ne s'applique qu'en cas "de décès d'un joueur sous contrat, d'une blessure grave concernant le gardien de but titulaire ou son remplaçant, ou encore d'une blessure sérieuse (d'une durée de plus de trois mois) affectant un joueur de champ sous contrat, lors de sa sélection en équipe de France. Il est à souligner que cette règle ne s'applique qu'aux internationaux français."
Sachant qu'un élément "blessé" et son "remplaçant" ne peuvent "être inscrits simultanément sur la feuille de match pendant les trois mois suivant la date du constat de la blessure."
L'OL a déjà recruté un joker
Et la carte d'un joker "simple" a déjà servi à obtenir le transfert d'Hans Hateboer depuis Rennes. Une possibilité qui est "strictement limitée à un joueur par équipe". Il n'y aura donc pas d'attaquant supplémentaire pour pallier le forfait du footballeur de 20 ans.
Ce dernier devrait manquer environ trois mois de compétition, soit quinze rencontres. Lui et son entourage ont l'intention, selon nos informations, de passer par la case opération avant la fin de la semaine. Un moyen de vite se tourner vers la phase "retour", qui l'occupera a priori jusqu'à février 2026.
Voilà un article qui permettra de clore toutes discutions manquant de précisions . Merci la Rédac.
En complément, le mercato d'hiver se tiendra en France, à priori, du jeudi 1 janvier au lundi 2 février 2026 .
Le staff doit phosphoré sévère !
J'espère que MLJ a contacté le sélectionneur de Moreira pour refuser de le laisser partir dans quelques semaines
Je pense que c'est la chance qu'il doit saisir pour se montrer sur le terrain
Aïe Aïe Aïe !!
Alors là c’est très embarrassant .
Il va falloir que Fonseca soit très imaginatif pour maintenir de la densité en attaque.
Sur ce qu’il a montré , y compris contre Strasbourg , je suis assez favorable à positionner Pavel en 9. Ça peut fonctionner. Il est temps également ,à présent ,d’intégrer Gomez Rodriguez dans le groupe.
Et en dernier lieu, faire nos prières tous les soirs.🙏🏽
On avait bien besoin de ça , déjà que notre attaque s'est affaiblit par rapport à la saison dernière , cette fois ci elle l'est encore plus .
C'est par contre une bonne opportunité pour les jeunes d'être lancés .
Contexte plus favorable pour eux que celui qu'a connu mamadou Sarr , barré en 2023 par des sinaly diomandé , adryelson , duje caleta car et autres dejan lovren ( j'ai envie de pleurer ) .