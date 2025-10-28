OL : des retrouvailles singulières avec le Paris FC

De retour cette saison dans l'élite, le Paris FC va recroiser la route de l'OL. Une première en championnat depuis 47 ans. Mais on se souvient du triste 32e de finale de Coupe de France en décembre 2021.

Voilà une affiche qui ne manque pas de sel. Très rares, voire inexistantes au XXIe siècle, les confrontations entre l'OL et le Paris FC n'ont pas eu lieu dans l'élite depuis 1978. La compétition s'appelait alors la D1, et les coéquipiers de Serge Chiesa s'étaient imposés sur le score de 2 à 1.

Mercredi, les deux formations se retrouveront, 47 ans plus tard, au stade Jean-Bouin. Mais depuis, les deux clubs se sont déjà opposés, en Coupe de France, un duel resté tristement dans les mémoires. En effet, en décembre 2021, le PFC avait reçu l'Olympique lyonnais dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France.

Trois victoires de l'OL en six matchs

Côté rhodanien, on avait sur le terrain Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou encore Thiago Mendes et Anthony Lopes. Mais le match n'est jamais reparti en deuxième période, alors que le score était de 1-1. La rencontre s'est arrêtée là, après des incidents entre supporters qui engendreront l'exclusion des deux équipes de la compétition.

Au total, si l'on excepte ce face à face, le Paris FC et l'OL ont croisé le fer à six reprises, pour trois victoires lyonnaises. Les Franciliens comptent deux succès, le dernier en 1973. On ajoutera à cela un nul en 1978, des souvenirs qui ne nous rajeunissent pas.