Actualités
Houssem Aouar et Moussa Dembélé lors de Paris FC - OL
Houssem Aouar et Moussa Dembélé lors de Paris FC – OL (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

OL : des retrouvailles singulières avec le Paris FC

  • par Gwendal Chabas

    • De retour cette saison dans l'élite, le Paris FC va recroiser la route de l'OL. Une première en championnat depuis 47 ans. Mais on se souvient du triste 32e de finale de Coupe de France en décembre 2021.

    Voilà une affiche qui ne manque pas de sel. Très rares, voire inexistantes au XXIe siècle, les confrontations entre l'OL et le Paris FC n'ont pas eu lieu dans l'élite depuis 1978. La compétition s'appelait alors la D1, et les coéquipiers de Serge Chiesa s'étaient imposés sur le score de 2 à 1.

    Mercredi, les deux formations se retrouveront, 47 ans plus tard, au stade Jean-Bouin. Mais depuis, les deux clubs se sont déjà opposés, en Coupe de France, un duel resté tristement dans les mémoires. En effet, en décembre 2021, le PFC avait reçu l'Olympique lyonnais dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France.

    Trois victoires de l'OL en six matchs

    Côté rhodanien, on avait sur le terrain Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou encore Thiago Mendes et Anthony Lopes. Mais le match n'est jamais reparti en deuxième période, alors que le score était de 1-1. La rencontre s'est arrêtée là, après des incidents entre supporters qui engendreront l'exclusion des deux équipes de la compétition.

    Au total, si l'on excepte ce face à face, le Paris FC et l'OL ont croisé le fer à six reprises, pour trois victoires lyonnaises. Les Franciliens comptent deux succès, le dernier en 1973. On ajoutera à cela un nul en 1978, des souvenirs qui ne nous rajeunissent pas.

    à lire également
    Malick Fofana lors d'OL - Metz
    OL - Mercato : Malick Fofana ne pourra pas être remplacé

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    OL Lyonnes : un menu copieux pour les internationales ce mardi 12:40
    Houssem Aouar et Moussa Dembélé lors de Paris FC - OL
    OL : des retrouvailles singulières avec le Paris FC 11:50
    Malick Fofana lors d'OL - Metz
    OL - Mercato : Malick Fofana ne pourra pas être remplacé 11:00
    John Textor, président e l'OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil
    OL : John Textor n'a pas abandonné l'idée d'acheter un club anglais 10:10
    Vicki Becho (OL Lyonnes) France U23
    OL Lyonnes : nouveau match nul pour Becho avec la France U23 09:25
    Malick Fofana lors d'OL - Francfort
    OL : Moreira, Abner, réorganisation tactique... Comment gérer l'absence de Fofana ? 08:40
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    L’OL Académie dans le top 50 mondial des centres de formation 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    OL : Orel Mangala a repris l'entraînement 07:30
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    OL : une opération rapide pour Fofana ? 27/10/25
    Miniature TKYDG 27 10 2025
    TKYDG : la tuile pour l'OL et Fofana… 27/10/25
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    Malgré l’ouverture du score, l’OL ne s'est pas écroulé 27/10/25
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL - Mercato : Dorival prêté au Stade Briochin 27/10/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Heaps et Yohannes prennent leur revanche, Becho sur le pont ce lundi 27/10/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana éloigné des terrains environ trois mois 27/10/25
    Maxime Gonalons et Clément Grenier
    Diplômé, Clément Grenier (ex-OL) va pouvoir entraîner 27/10/25
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Paris FC - OL : le ministère de l’Intérieur interdit aussi les supporters lyonnais 27/10/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    OL : 18 points en 9 journées, "tout le monde aurait signé pour ça" 27/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut