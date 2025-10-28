Actualités
@FFF

OL Lyonnes : un menu copieux pour les internationales ce mardi

  • par Gwendal Chabas

    • Le programme de ce mardi s'annonce chargé pour les joueuses d'OL Lyonnes. Les internationales seront nombreuses sur les terrains, avec des affiches cruciales.

    Elles seront 16 impliquées dans des matchs ce mardi. 16 joueuses d'OL Lyonnes seront à suivre ce 28 octobre sur les pelouses de plusieurs continents. De nombreuses rencontres amicales, mais aussi des confrontations officielles et à forts enjeux.

    Dès 14 heures, le Malawi de Tabitha Chawinga jouera sa place à la Coupe d'Afrique des Nations. Après le nul 0-0 à l'aller, les Malawites évolueront à domicile avec une mission simple : battre l'Angola pour s'ouvrir les portes de la CAN en 2026. Une qualification qui serait historique.

    La France dos au mur contre l'Allemagne

    En Europe, les Françaises (Sombath, Bacha, Benyahia et Diani) retrouvent l'Allemagne de Jule Brand (21h10). Pas de Marie-Antoinette Katoto pour cette demi-finale retour de la Ligue des nations. Battues 1 à 0 vendredi, les Bleues espèrent profiter de l'appui du public pour renverser la donne. Même contexte pour la Suède d'Elma Nelhadge, qui aura la tâche encore plus ardue contre l'Espagne (19 heures). Les Suédoises ont perdu 4 à 0 le 24 octobre dernier.

    À l'inverse, le Danemark de Sofie Svava ne veut pas descendre dans la compétition B. Pour cela, elle doit dominer la Finlande, ce qu'elle a parfaitement réalisé à l'aller (1-6), avec un but de la défenseure rhodanienne. Avant la seconde manche à 18 heures, la cause semble entendue. En Amérique du Sud, le Chili de Christiane Endler reçoit la Bolivie à 22 heures pour la deuxième journée de la Ligue des nations locale.

    Des matchs amicaux en Europe

    Beaucoup d'affiches amicales sont aussi au menu, comme la Norvège d'Ingrid Engen et Ada Hegerberg opposée au Japon (18 heures). Nous aurons aussi le Brésil face à l'Italie avec Tarciane (18h15), l'Angleterre contre l'Australie de Teagan Micah (20 heures) et les Pays-Bas accueillant le Canada pour un duel entre Damaris Egurrola et Ashley Lawrence (20h45).

    Si ces confrontations auront lieu sur le sol européen, une bonne chose pour la récupération des joueuses, ce ne sera pas le cas pour Melchie Dumornay. La polyvalente footballeuse jouera au Maroc à 19h30. Tout ce petit monde reviendra ensuite préparer le choc de Première Ligue contre le Paris FC* samedi (21 heures).

    *L'OL Lyonnes affrontera le Paris FC dans le choc de la D1 samedi 1er novembre. Pour obtenir des places à un tarif avantageux et tenter de gagner un maillot, rendez-vous ici.

