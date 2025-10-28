Actualités
Afonso Moreira pour sa première avec l'OL contre le RWDM Brussels
Afonso Moreira pour sa première avec l’OL contre le RWDM Brussels (@OL)

Paris FC - OL : Afonso Moreira succèdera à Malick Fofana

  • par Gwendal Chabas
  4 Commentaires

    • Mercredi, sur le terrain du Paris FC, Afonso Moreira sera titulaire avec l'OL. Une première pour lui, puisqu'il remplacera Malick Fofana.

    Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Cette phrase pourrait coller à la situation d'Afonso Moreira. Après la blessure de Malick Fofana dimanche contre Strasbourg, le Portugais sera titulaire pour la première fois mercredi contre le Paris FC (21h05). Paulo Fonseca a confirmé la nouvelle ce mardi devant la presse.

    L'entraîneur rhodanien n'a pas fait de mystère sur ce sujet à la veille de la 10e journée de Ligue 1. "Afonso disputera le prochain match. Il a été décisif sur les dernières rencontres (deux buts) et diffuse une énergie contagieuse, a souligné le coach. Il peut prendre la profondeur, est fort dans le un contre un, bien qu'il doive progresser dans le dernier geste. Mais c'est logique car c'est un jeune joueur."

    Sulc, Abner, Molebe voire Ghezzal, les autres solutions

    Une occasion à saisir pour le footballeur de 20 ans, même s'il avait une pensée pour son coéquipier. "Nous sommes abattus et tristes de cette nouvelle. C'est malheureux. Oui, cela peut me donner l'opportunité de jouer, mais ce que je voulais, c'était évoluer avec lui, a-t-il confié. Je l'adore et je souhaite le voir heureux. [...] Rien ne va changer pour moi, je suis là pour aider l'équipe et me faire ma place sur le terrain."

    Au-delà d'Afonso Moreira, Paulo Fonseca a énuméré ses autres options pour remplacer l'ailier belge. "Le foot est comme ça. Les blessures arrivent. C'est dur pour Malick et pour nous, parce que c'est un joueur important. On lui souhaite une bonne récupération et on doit trouver des solutions. On a la possibilité d'avoir Moreira, Pavel Sulc ou Abner plus haut, voire Rachid (Ghezzal) sur ce côté. Enzo Molebe est plutôt un attaquant, mais il peut jouer à ce poste également", a-t-il détaillé. Sans évoquer donc un possible changement de système.

    4 commentaires
    1. Avatar
      Sonny03 - mar 28 Oct 25 à 13 h 31

      Fonseca va être "contraint" de prendre Molebe ou Gomes Rodriguez... dommage dans ces circonstances mais, enfin.
      Désolé mais Ghezzal est complètement à la rue. S'il pouvait shooter une poubelle ça serait cool.

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 28 Oct 25 à 14 h 20

        Non pas de poubelle, les gros racistes de Lyon 1950 vont s'en donné à cœur joie sinon...

        Signaler
    2. Avatar
      vauban - mar 28 Oct 25 à 14 h 15

      On ne doit pas changer ni de schéma ou ceux qui ont fait les résultats pour nous mettre quatrième de la L1 , Fofana absent de par sa blessure , on puise dans ceux en attente ( Moreira qui tient la corde -Sulc- Ghezzal-Imbert-Molebe-Gomes ), ces six là peuvent quand même bien nous sortir au moins un mi-temps de bonne facture ..

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - mar 28 Oct 25 à 14 h 23

      Molebe n'arrive qu'a la 5e place dans la hiérarchie des ailiers gauche...

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut