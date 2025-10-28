Actualités
Paris FC - OL : encore trop tôt pour Hans Hateboer

  par Gwendal Chabas
    • L'enchaînement des matchs devrait amener Paulo Fonseca à lancer Hans Hateboer dans les jours à venir. Mais visiblement pas dès mercredi contre le Paris FC.

    C'est le lot de beaucoup de formations européennes. L'OL est depuis le retour de la trêve lancé dans une série de sept rencontres en vingt-trois jours. Il a en déjà disputé trois, dont deux succès de suite contre Bâle (2-0) et Strasbourg (2-1). Le Paris arrive dès mercredi pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 (21h05).

    Des débuts à Brest ?

    Une affiche lors de laquelle nous aurions pu voir les premiers pas d'Hans Hateboer. Mais c'est n'est visiblement pas dans les plans de Paulo Fonseca. "Il ne jouera pas demain, mais lors de la journée suivante, on pourra le voir dans l'équipe, il sera prêt", a annoncé l'entraîneur rhodanien. Le déplacement à Brest dimanche (20h45) serait donc l'objectif du défenseur néerlandais, arrivé mi-octobre. Possiblement à droite en lieu et place d'Ainsley Maitland-Niles.

    Forcément, avec un tel enchaînement, se pose la question de la gestion des organismes. Mais cela n'inquiète pas le Portugais, qui jongle avec un effectif assez réduit. "Je pense que l'équipe est bien physiquement, a-t-il clamé. Si on prend le dernier match, Strasbourg avait changé presque toute son équipe par rapport à sa partie en Conférence Ligue. Nous avions gardé pratiquement le même 11 et pourtant, on a bien répondu dans ce domaine."

      Et la banderole des ultras contre la multipropriété, donc contre Madame Kang, on en parle ?...

