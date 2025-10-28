Sans grande surprise, la direction de l'arbitrage a confirmé que le carton rouge infligé au Strasbourgeois Ismaël Doukouré face à l'OL était "attendu". Le défenseur avait taclé et blessé Malick Fofana.

Hormis peut-être Liam Rosenior, pas grand-monde ne sera surpris par le constat de la Direction de l'arbitrage de la Fédération française de football. Comme après chaque week-end, la FFF publie le débrief de la journée, en revenant sur certaines situations marquantes. Ce mardi, elle a notamment évoqué le cas d'Ismaël Doukouré, exclu lors du match OL - Strasbourg dimanche (2-1).

Pour son tacle par derrière et non maîtrisé sur Malick Fofana, le Strasbourgeois a écopé d'un carton rouge. La décision "attendue" explique l'instance en validant le choix d'Éric Wattellier. Ce dernier avait visionné les images de l'assistance vidéo avant de sanctionner le défenseur. Car au préalable, l'arbitre avait pénalisé une faute de Mamadou Sarr sur Corentin Tolisso quelques secondes avant l'incident blessant Malick Fofana.

Une "faute grossière" dangereuse pour "l'intégrité physique" de Fofana

Même si monsieur Wattellier avait sifflé en amont, il était bien en mesure d'expulser l'Alsacien pour cette action. En effet, ce geste est une "faute grossière" mettant "clairement en danger l'intégrité physique du joueur lyonnais". Rependre la partie à l'endroit du coup franc initial était aussi "conforme aux Lois du jeu."

L'explication complète de la direction de l'arbitrage :

"Le tacle lancé du joueur strasbourgeois n°6 est réalisé par derrière et sans maîtrise, avec vitesse et intensité. Il met clairement en danger l'intégrité physique du joueur lyonnais. Ce qui relève d'une faute grossière au sens de la loi 12. Un carton rouge était bien attendu pour sanctionner cette infraction, même si celle-ci est intervenue après le coup de sifflet de l'arbitre. La reprise du jeu par le coup franc initial a bien été conforme aux Lois du jeu."