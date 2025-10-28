L'OL en réflexion sur le mercato hivernal

Au vu des absences offensives, l'OL évoluera avec une rotation réduite jusqu'à janvier. Avant de bouger au mercato ? C'est une éventualité.

Lors du bilan estival en septembre, Matthieu Louis-Jean (directeur technique) et Michael Gerlinger (directeur général) avaient précisé que l'OL disposait d'une petite marge financière pour s'activer sur le mercato hivernal. Cette enveloppe sera-t-elle utilisée ? Il y a des chances. En tout cas, le club évalue la stratégie à adopter pour la période de janvier.

Avec Fofana et Nuamah de retour en début d'année

Avec les blessures de Malick Fofana et Ernest Nuamah, qui devraient revenir en début d'année 2026, en janvier ou février, ce sont deux éléments supplémentaires qui réintégreront l'effectif. À voir donc quel profil sera recherché dans le secteur offensif. "Peut-être que les prochaines recrues seront Malick et Ernest (rires). Ce sont des joueurs très importants pour nous. Oui, nous échangeons sur les possibilités, les solutions. On réfléchit, a confié Paulo Fonseca ce mardi. Mais nous sommes encore loin de l'échéance."

En attendant, l'Olympique lyonnais fera avec les options internes, puisqu'il ne peut pas recruter de joker. L'occasion peut-être pour certains de se révéler. Mais à côté de ça, le groupe se réduit énormément, avec en plus l'absence d'Alejandro Gomes Rodríguez. L'avant-centre anglais, pas encore utilisé cette saison chez les professionnels, doit bientôt rejoindre sa sélection pour la Coupe du monde U17 en novembre.