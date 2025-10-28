Actualités
Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
Paulo Fonseca lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

L'OL en réflexion sur le mercato hivernal

    • Au vu des absences offensives, l'OL évoluera avec une rotation réduite jusqu'à janvier. Avant de bouger au mercato ? C'est une éventualité.

    Lors du bilan estival en septembre, Matthieu Louis-Jean (directeur technique) et Michael Gerlinger (directeur général) avaient précisé que l'OL disposait d'une petite marge financière pour s'activer sur le mercato hivernal. Cette enveloppe sera-t-elle utilisée ? Il y a des chances. En tout cas, le club évalue la stratégie à adopter pour la période de janvier.

    Avec Fofana et Nuamah de retour en début d'année

    Avec les blessures de Malick Fofana et Ernest Nuamah, qui devraient revenir en début d'année 2026, en janvier ou février, ce sont deux éléments supplémentaires qui réintégreront l'effectif. À voir donc quel profil sera recherché dans le secteur offensif. "Peut-être que les prochaines recrues seront Malick et Ernest (rires). Ce sont des joueurs très importants pour nous. Oui, nous échangeons sur les possibilités, les solutions. On réfléchit, a confié Paulo Fonseca ce mardi. Mais nous sommes encore loin de l'échéance."

    En attendant, l'Olympique lyonnais fera avec les options internes, puisqu'il ne peut pas recruter de joker. L'occasion peut-être pour certains de se révéler. Mais à côté de ça, le groupe se réduit énormément, avec en plus l'absence d'Alejandro Gomes Rodríguez. L'avant-centre anglais, pas encore utilisé cette saison chez les professionnels, doit bientôt rejoindre sa sélection pour la Coupe du monde U17 en novembre.

    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 28 Oct 25 à 15 h 26

      Je ne pense pas que l'on ai vraiment besoin de recruter à ce poste d'ailier gauche.

      Pour moi, au vu de la situation actuelle du club, il nous faut pour chaque poste :

      - 1 titulaire
      - 1 remplaçant de qualité
      - 1 jeune qui peut dépanner (1 sur plusieurs postes si vraiment c'est la dèche)

      Le problème c'est que maintenant on se retrouve seulement avec celui que personnellement je considérais comme "le jeune qui peut dépanner" en tant qu'ailier gauche.

      En même temps si Malick revient 1 mois après le début du mercato, on ne peut pas se permettre de recruter un autre joueur important. Sinon cela veut dire qu'on va finir la saison avec 3 joueurs pour 1 seul poste.

      L'idée serait de recruter un 9 de métier et prendre un ailier gauche en prêt. Si on a encore un peu de marge et une belle opportunité, je dirais pas non à un bon DC non plus...
      Le bon compromis serait à la limite de prendre un 9 de métier qui peut dépanner à gauche (profil selon moi, introuvable, surtout au vu du profil de 9 que l'on recherche).

      Enfin bref, avec la situation économique du club toujours compliqué, il serait déjà bien de ne pas perdre de joueurs importants !

      Signaler
    2. cpt
      cpt - mar 28 Oct 25 à 15 h 42

      Il faut recruter un 9 c'est clair.

      Signaler

