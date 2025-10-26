OL Lyonnes : des victoires pour Tarciane et Micah

Toutes deux titulaires avec leur sélection respective, Tarciane et Teagan Micah ont signé deux victoires sur le sol britannique. Avec une mention spéciale pour le Brésil qui a battu l’Angleterre.

Depuis le début de cette trêve internationale, les victoires ne sont pas forcément légion dans les rangs des joueuses de l’OL Lyonnes. La journée de samedi a permis de remédier un peu à tout ça avec deux victoires probantes pour l’Australie de Teagan Micah et le Brésil de Tarciane. Sur ces deux confrontations amicales, c’est avant tout celle des vice-championnes olympiques brésiliennes qui fait le plus parler et pour cause. Opposé aux doubles championnes d’Europe en titre qu’est l’Angleterre, le Brésil s’est offert un succès de prestige à Manchester. Avec une Tarciane, titulaire sur le côté droit comme à Lyon, les Sud-Américaines n’ont eu besoin que de vingt minutes pour mener 2-0 à l’Ethiad Stadium. Le penalty de Stanway à la 52e aurait pu tout relancer mais le Brésil a tenu bon dans ce choc.

Un dernier hommage à Fishlock

À quelques centaines de kilomètres de Manchester, l’Australie a également apprécié l’air britannique. Du côté de Cardiff, le résultat importait presque peu pour le pays de Galles face à Teagan Micah et ses compatriotes. Pourquoi ? Tout simplement parce que cet amical représentait la dernière sortie de l’ancienne Lyonnaise, Jessica Fishlock, sur la scène internationale. L’ovation qui lui a été rendue à la 92e minute a éclipsé la défaite 2-1 des Galloises, qui avaient réussi à revenir dans le match à la 55e minute.