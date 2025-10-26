Actualités
Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l’OL (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : des victoires pour Tarciane et Micah

  • par David Hernandez

    • Toutes deux titulaires avec leur sélection respective, Tarciane et Teagan Micah ont signé deux victoires sur le sol britannique. Avec une mention spéciale pour le Brésil qui a battu l’Angleterre.

    Depuis le début de cette trêve internationale, les victoires ne sont pas forcément légion dans les rangs des joueuses de l’OL Lyonnes. La journée de samedi a permis de remédier un peu à tout ça avec deux victoires probantes pour l’Australie de Teagan Micah et le Brésil de Tarciane. Sur ces deux confrontations amicales, c’est avant tout celle des vice-championnes olympiques brésiliennes qui fait le plus parler et pour cause. Opposé aux doubles championnes d’Europe en titre qu’est l’Angleterre, le Brésil s’est offert un succès de prestige à Manchester. Avec une Tarciane, titulaire sur le côté droit comme à Lyon, les Sud-Américaines n’ont eu besoin que de vingt minutes pour mener 2-0 à l’Ethiad Stadium. Le penalty de Stanway à la 52e aurait pu tout relancer mais le Brésil a tenu bon dans ce choc.

    Un dernier hommage à Fishlock

    À quelques centaines de kilomètres de Manchester, l’Australie a également apprécié l’air britannique. Du côté de Cardiff, le résultat importait presque peu pour le pays de Galles face à Teagan Micah et ses compatriotes. Pourquoi ? Tout simplement parce que cet amical représentait la dernière sortie de l’ancienne Lyonnaise, Jessica Fishlock, sur la scène internationale. L’ovation qui lui a été rendue à la 92e minute a éclipsé la défaite 2-1 des Galloises, qui avaient réussi à revenir dans le match à la 55e minute.

    Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg
    OL - Strasbourg : Rosenior s’attend à affronter "une équipe exceptionnelle"

