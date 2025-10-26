Actualités
Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg
Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg (@UEFA)

OL - Strasbourg : Rosenior s'attend à affronter "une équipe exceptionnelle"

    • Malgré les deux défaites de suite en championnat de l’OL, Liam Rosenior se méfie de la formation rhodanienne. Il est conscient que les derniers résultats ne décrivent pas la domination lyonnaise.

    Sur le papier, c’est un match plus qu’alléchant auquel doivent s’attendre les supporters présents au Parc OL. Entre l’OL et Strasbourg, c’est presque l’assurance de voir du spectacle. Les deux rencontres de la saison passée l’avaient d’ailleurs prouvé avec des scénarios complètement fous. Cette saison, cette dernière rencontre de la 9e journée de Ligue 1 oppose deux équipes qui se tiennent en un point et qui ont la possibilité de faire une belle opération en haut du tableau.

    Pour l’OL, cela ne permettra pas de retrouver le podium en cas de succès, mais cela mettrait surtout un terme à deux défaites de rang contre Toulouse et contre Nice. Deux défaites frustrantes sur lesquelles s’est peut-être appuyé Liam Rosenior, le coach alsacien. Quoi que… "Les résultats précédents n’ont pas d’importance dans des matchs comme celui-ci. Ils ont eu de la malchance contre Toulouse, en encaissant 2 buts en fin de match. Ils sont vraiment très bons dans le jeu et ont été dominants dans le match. Ça va être un match difficile. Ce qui s’est passé par le passé, n’influence pas vraiment ce qui se passera lors du match de demain."

    "Je sais tout d'eux"

    Sûr des forces de son équipe, Rosenior est également conscient que l’OL aurait certainement mérité autre chose contre Toulouse et Nice. C’est malheureusement le lot pour toutes les équipes et l’OL veut avant tout éviter la passe de trois ce dimanche face à ses supporters. Dans une rencontre qui s’annonce ouverte, la bataille tactique entre Fonseca et Rosenior devrait être l’une des clés dominicales. "Nous savons que nous affrontons une équipe exceptionnelle. Ils ont été impressionnants contre Bâle lors du dernier match. Je connais leurs points forts, je sais tout d’eux. Ce sont de très bon joueurs." Flatter l’égo de l’adversaire pour mieux le piquer sur le terrain ? Réponse ce dimanche à partir de 20h45.

    1. Avatar
      Poupette38 - dim 26 Oct 25 à 11 h 27

      Quel faux c.l celui-là 😦

    2. Toitoi
      Toitoi - dim 26 Oct 25 à 11 h 37

      Bonjour,

      Trop de superlatifs. Cela dit, il renvoie la balle de notre entraîneur : https://www.olympique-et-lyonnais.com/fonseca-ol-dithyrambique-envers-strasbourg,383354.html.
      A noter qu'en premier commentaire de cet article, je fais part de quelques réflexions sur nos adversaires.

    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 26 Oct 25 à 12 h 03

      Ils sont en grande majorité tous les mêmes. Je lis même plus les articles quand il s'agit d'eux tellement on a droit tjrs aux mêmes refrains bidons.

