Abner lors d'OL - Strasbourg
Abner lors d’OL – Strasbourg (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

OL - Strasbourg : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez

    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la neuvième journée entre l'OL et Strasbourg.

    Avant-match

    Un choc pour mettre fin à la mauvaise série en Ligue 1. Si l'OL a enrayé sa dynamique négative grâce à la Ligue Europa jeudi, la formation lyonnaise ne veut pas enchaîner une troisième défaite de suite en championnat. Cela plongerait le club dans une certaine crise, même si rien ne sera plié pour autant. Cependant, ce serait un joli envoyé que de prendre le meilleur sur Strasbourg, équipe parmi les plus attractives de la la Ligue 1. La mission n'est pas impossible, mais ne sera pas aisée pour autant. Les Alsaciens produisent un jeu séduisant et comptent sur la forme de leur buteur Joaquin Panichelli pour prendre quatre points d'avance sur leur adversaire du soir.

    Pour la venue du RCSA, Paulo Fonseca peut compter sur un effectif au complet. Néanmoins, la case des joueurs offensifs est encore une fois assez vide et il va donc encore falloir ruser pour contrarier cette formation strasbourgeoise. Absents en Ligue Europa, Hans Hateboer et Rachid Ghezzal réintègrent le groupe de l'OL.

    À quelle heure se joue OL - Strasbourg ?

    La plage de repos n'a pas été très longue. Ayant joué jeudi soir, tout comme Strasbourg, l'OL n'a eu qu'une séance collective pour préparer cette rencontre de la 9e journée. Mais, avec un coup d'envoi fixé à 20h45, la rencontre de ce dimanche a quand même permis d'avoir quelques heures de repos supplémentaires que si le match avait eu lieu en cours d'après-midi. C'est donc pour la clôture de ce nouveau week-end de Ligue 1 qu'Eric Wattellier donnera le coup d'envoi à 20h45.

    Sur quelle chaîne voir OL - Strasbourg ?

    Match du dimanche soir équivaut ainsi à une retransmission sur la plateforme Ligue 1+. À cette occasion, Xavier Domergue et Benoît Cheyrou assureront les commentaires. Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau seront eux en bord de pelouse au Parc OL.

    Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg
    OL - Strasbourg : Rosenior s’attend à affronter "une équipe exceptionnelle"

