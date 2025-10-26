Actualités
OL - Strasbourg : un onze sans surprise ou sans pointe ?

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Après avoir géré certains temps de jeu à Nice puis contre Bâle, Paulo Fonseca devrait aligner une équipe-type. Reste encore et toujours la question de l’attaquant puisque Martin Satriano sera l’unique solution dimanche.

    Au moment de l’annonce du groupe retenu pour la venue de Strasbourg, Paulo Fonseca n’avait pas réservé de grosses surprises. Hans Hateboer et Rachid Ghezzal profitent de la Ligue 1 pour intégrer l’effectif lyonnais, tandis que les jeunes Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez avaient déjà acté leur absence, participant au derby du Challenge Espoirs de la réserve (2-1). Deux choix qui posent logiquement la question du dispositif à venir pour l’OL car les solutions offensives sont encore plus limitées que d’habitude. La colonne des attaquants était bien vide samedi soir et elle ne sera pas plus épaisse ce dimanche au coup d’envoi. Alors, Fonseca va-t-il poursuivre dans son 4-2-3-1 avec Martin Satriano ?

    180 minutes pour Satriano sur les deux derniers matchs

    Le coach rhodanien a maintenu sa confiance en l’Uruguayen en conférence de presse, mais le fera-t-il sur le terrain ? L’attaquant vient d’enchaîner deux matchs complets en quelques jours et la question est de savoir s’il peut enchaîner un troisième match en sept jours. Surtout qu’il n’y a pas de solutions de repli sur le banc. Avec Satriano, l’OL continuera avec son traditionnel 4-2-3-1. Sans le numéro 20, Fonseca pourrait une nouvelle fois succomber au système sans pointe, un dispositif utilisé presque lors de chaque choc cette saison en Ligue 1. Strasbourg en est un, alors qui sait…

    La composition probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Tolisso, Fofana - Satriano (ou Merah)

    8 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - dim 26 Oct 25 à 9 h 36

      il ne va rien innover , il va mettre son 4231 titulaire , l'équipe type ( et Satriano en fait partie car on n'a rien d'autre en magasin pour jouer en 9 )

      1. Altheos
        Altheos - dim 26 Oct 25 à 9 h 43

        Pas certain du tout.
        A chaque fois qu'on a joué une grosse opposition,
        Il a opté pour un schéma tactique sans 9.
        On aura les 4 de derrière, Morton, Tessman et Tolisso.
        Fofana et Karabec.
        Et soit Satriano en 9, soit Merah ou Sulc.

      2. Juni38
        Juni38 - dim 26 Oct 25 à 9 h 49

        il y a un doute sur le 4231 car il a fait enchainer Satriano les deux matchs précédents , sans le ménager ...
        En vue de se passer de lui ce soir , c'est possible , et je mettrai sulc à sa place , taillé pour la bataille avec une telle opposition , et qui a le sens du but , il en a marqué beaucoup la saison dernière , en tout cas bien plus que Satriano !

        1. Avatar
          Ahtmos - dim 26 Oct 25 à 10 h 01

          Oui je suis assez d'accord, ça peut se tenter.

    2. Avatar
      Ahtmos - dim 26 Oct 25 à 9 h 58

      J'aimerai bien voir sulc en titulaire a nouveau. Mais c'est vrai qu'il y a de la concurrence du moins a certains postes et c'est plutôt sain. A priori les indéboulonnables sont pour moi fofana tolisso tessman et Morton. En gardant le même schéma sulc ne peut aller que sur le côté ou en 9 et demi. Que faire ?

    3. Juni38
      Juni38 - dim 26 Oct 25 à 10 h 02

      Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Merah, Tolisso, Fofana - Sulc

      entrées d'Hateboer , Karabec , Moreira , Satriano , Abner

      victoire 3-2 dans un match fou

      1. Avatar
        Poupette38 - dim 26 Oct 25 à 10 h 22

        🙏🙏🙏

    4. Avatar
      gg - dim 26 Oct 25 à 10 h 40

      Salut,

      Au delà des joueurs qui vont composer l’équipe ce soir, le point primordial pour les 11 titulaires et les entrants sera le collectif avant tout!
      Il faut qu’ils aient confiance en eux et en leurs coéquipiers, il faut qu’ils maintiennent l’état d’esprit quelque soit l’évolution du match et du score.

      Hier aprem, j’ai vu la première mi-temps de MU face à Broghton et franchement malgré les erreurs arbitrales manifestes ils n’ont jamais râlé ni perdu le fil de leur match, et ont fini la mi-temps en menant 2-0. Et pourtant en face c’était Brighton qui a une bonne équipe joueuse et dangereuse.
      C’est ce que je veux voir ce soir sur le terrain côté OL.

      Le résultat sera ce qu’il sera et il y aura encore du temps et des points à prendre par la suite.
      Donc ils ont tout à gagner ce soir et pour la suite du championnat s’ils maintiennent ce collectif fort et cette volonté de faire les efforts les uns pour les autres.

    réseaux sociaux
