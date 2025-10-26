OL - Strasbourg : un onze sans surprise ou sans pointe ?

Après avoir géré certains temps de jeu à Nice puis contre Bâle, Paulo Fonseca devrait aligner une équipe-type. Reste encore et toujours la question de l’attaquant puisque Martin Satriano sera l’unique solution dimanche.

Au moment de l’annonce du groupe retenu pour la venue de Strasbourg, Paulo Fonseca n’avait pas réservé de grosses surprises. Hans Hateboer et Rachid Ghezzal profitent de la Ligue 1 pour intégrer l’effectif lyonnais, tandis que les jeunes Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez avaient déjà acté leur absence, participant au derby du Challenge Espoirs de la réserve (2-1). Deux choix qui posent logiquement la question du dispositif à venir pour l’OL car les solutions offensives sont encore plus limitées que d’habitude. La colonne des attaquants était bien vide samedi soir et elle ne sera pas plus épaisse ce dimanche au coup d’envoi. Alors, Fonseca va-t-il poursuivre dans son 4-2-3-1 avec Martin Satriano ?

180 minutes pour Satriano sur les deux derniers matchs

Le coach rhodanien a maintenu sa confiance en l’Uruguayen en conférence de presse, mais le fera-t-il sur le terrain ? L’attaquant vient d’enchaîner deux matchs complets en quelques jours et la question est de savoir s’il peut enchaîner un troisième match en sept jours. Surtout qu’il n’y a pas de solutions de repli sur le banc. Avec Satriano, l’OL continuera avec son traditionnel 4-2-3-1. Sans le numéro 20, Fonseca pourrait une nouvelle fois succomber au système sans pointe, un dispositif utilisé presque lors de chaque choc cette saison en Ligue 1. Strasbourg en est un, alors qui sait…

La composition probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Tolisso, Fofana - Satriano (ou Merah)