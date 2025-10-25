Actualités
Hans Hateboer, défenseur de l'OL
Hans Hateboer, défenseur de l’OL (@OL)

OL - Strasbourg : premier groupe pour Hateboer, Ghezzal de retour

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Recruté il y a une semaine, Hans Hateboer va découvrir la routine d’un avant-match à l’OL. Le défenseur néerlandais est retenu pour la première fois par Paulo Fonseca pour la venue de Strasbourg dimanche.

    Obligé de rester en tribunes jeudi contre le FC Bâle, Hans Hateboer va enfin pouvoir porter la tunique de l’OL. Dès le coup d’envoi ? Réponse dimanche soir sous les coups de 20h, mais une chose est certaine, le Néerlandais postule pour une place dans le onze lyonnais. Arrivé il y a une semaine dans la capitale des Gaules, le défenseur connait sa première convocation dans le groupe rhodanien. Paulo Fonseca avait laissé entendre que sa nouvelle recrue était prête pour le match de Ligue 1 contre Strasbourg et l’a donc logiquement convié dans le groupe de 21 joueurs.

    Descamps devra attendre

    Pour ce choc de la fin de la 9e journée du championnat, l’entraîneur portugais peut compter sur un groupe fatigué mais au complet. Ernest Nuamah et Orel Mangala font partie des absences de longue date, mais Rémy Descamps a fait son retour à l’entraînement. Le gardien français devra malgré tout patienter pour faire partie du groupe de l’OL, après seulement deux séances collectives. Retenus avec la réserve pour le derby contre l’AS Saint-Étienne, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez ne font pas partie du groupe pro, tout comme Téo Barisic.

    Le groupe de l'OL : Diarra, Greif, Da Silva - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Hateboer, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah - Karabec, Fofana, Moreira, Satriano, Ghezzal

    à lire également
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    OL - Eagle Football : Textor a choisi les remplaçants d’Affolter et Mallon
    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 25 Oct 25 à 19 h 49

      Lancer direct Hateboer contre Strasbourg , qui sera vice champion de France , c'est chaud patate .

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - sam 25 Oct 25 à 19 h 58

      HS : le qatar a repris son sceptre , net et sans bavure , 3-0 , eric Roy ne peut même pas chouiner .
      Enrique a mis la grosse équipe a deux trois joueurs près , il est temps pour eux de remettre les pendules à l'heure ( c'est de circonstance ce we ) .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Strasbourg : premier groupe pour Hateboer, Ghezzal de retour 19:10
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    OL - Eagle Football : Textor a choisi les remplaçants d’Affolter et Mallon 17:40
    Mamadou Sarr, ancien défenseur de l'OL, a signé avec Strasbourg
    Strasbourg sans Emegha contre l’OL, incertitude pour Sarr 16:50
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve pour OL - ASSE 16:00
    Diego Moreira buteur avec Strasbourg
    Avant de se rendre au Parc OL, Strasbourg voyage bien cette saison 15:10
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : périple européen pour Tarciane (Brésil) et Micah (Australie) 14:20
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    Tolisso fait son entrée dans le top 10 européen de l’OL 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL - Strasbourg, Lens - OM… une journée qui compte en haut de la Ligue 1 12:40
    Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC
    Le Paris FC heureux d’affronter des "équipes qui jouent" comme l’OL 11:50
    Sofie Svava avec le Danemark
    OL Lyonnes : Svava buteuse avec le Danemark, Endler de retour avec le Chili 11:00
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Fonseca (OL) dithyrambique envers Strasbourg 10:15
    Moussa Niakhaté et Khalis Merah avec les jeunes de l'US Meyzieu
    Niakhaté et Merah (OL) ont rendu visite aux jeunes de l'US Meyzieu 09:30
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Allemagne - France : Brand prend une option sur ses coéquipières de l’OL Lyonnes 08:45
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Créer beaucoup et marquer peu, le casse-tête de l’OL 08:00
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    OL Académie : un derby des réserves pour pimenter le week-end 07:30
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL - Mercato : Pierre-Antoine Dorival vers un club de National 24/10/25
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    5 Fenottes titulaires pour Allemagne - France, le programme des internationales d'OL Lyonnes ce vendredi 24/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut