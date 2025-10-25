OL - Strasbourg : premier groupe pour Hateboer, Ghezzal de retour

Recruté il y a une semaine, Hans Hateboer va découvrir la routine d’un avant-match à l’OL. Le défenseur néerlandais est retenu pour la première fois par Paulo Fonseca pour la venue de Strasbourg dimanche.

Obligé de rester en tribunes jeudi contre le FC Bâle, Hans Hateboer va enfin pouvoir porter la tunique de l’OL. Dès le coup d’envoi ? Réponse dimanche soir sous les coups de 20h, mais une chose est certaine, le Néerlandais postule pour une place dans le onze lyonnais. Arrivé il y a une semaine dans la capitale des Gaules, le défenseur connait sa première convocation dans le groupe rhodanien. Paulo Fonseca avait laissé entendre que sa nouvelle recrue était prête pour le match de Ligue 1 contre Strasbourg et l’a donc logiquement convié dans le groupe de 21 joueurs.

Descamps devra attendre

Pour ce choc de la fin de la 9e journée du championnat, l’entraîneur portugais peut compter sur un groupe fatigué mais au complet. Ernest Nuamah et Orel Mangala font partie des absences de longue date, mais Rémy Descamps a fait son retour à l’entraînement. Le gardien français devra malgré tout patienter pour faire partie du groupe de l’OL, après seulement deux séances collectives. Retenus avec la réserve pour le derby contre l’AS Saint-Étienne, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez ne font pas partie du groupe pro, tout comme Téo Barisic.

Le groupe de l'OL : Diarra, Greif, Da Silva - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Hateboer, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah - Karabec, Fofana, Moreira, Satriano, Ghezzal