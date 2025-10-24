Actualités
Rémy Descamps, gardien de l'OL
Rémy Descamps (Photo by Hasan Bratic / Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)

OL : Rémy Descamps a remis les gants

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Ce vendredi, à l'entraînement, Rémy Descamps est apparu avec des gants. Signe qu'un retour dans le groupe se rapproche pour le gardien, plus d'un mois après sa blessure.

    Sur la touche depuis plus d'un mois, Rémy Descamps voit le bout du tunnel. Le portier s'entraînait déjà avec ses coéquipiers, mais sans pouvoir mettre les gants. Ce qu'il a pu faire ce vendredi, comme on peut le voir sur des images captées par Le Progrès. Le joueur de 29 ans a passé la séance avec deux de ses camarades, notamment Lassine Diarra, le numéro 3 dans la hiérarchie.

    Pratiquement six semaines d'absence

    L'ancien nantais était blessé depuis la mi-septembre, lors du match contre Rennes (3-1). Ce jour-là, il avait subi un pépin à sa main lors de l'égalisation bretonne. Il souffrait d'une lésion ligamentaire à un poignet. Au total, il aura donc été absent presque six semaines.

    Dans le groupe dès dimanche ?

    Son retour dans le groupe se précise, peut-être dès ce week-end contre Strasbourg (dimanche, 20h45). Pour le staff, cela va poser la question de la concurrence chez les gardiens, alors que Descamps réalisait un bon début de saison (trois clean-sheets en quatre apparitions).

    Mais Dominik Greif a jusqu'ici mis tout le monde d'accord avec cinq "blanchissements" en sept sorties. Sachant que le Slovène arrivait avec cette étique de titulaire en provenance de Majorque.

    à lire également
    OL : entraînement en petit comité et récupération pour les titulaires
    1 commentaire
    1. Avatar
      Briand - ven 24 Oct 25 à 16 h 20

      Et bien moi je l'applaudis- car c'est par lui - sa prépa et ses clean-sheets que l'équipe s'est lancée à flirter en haut du tableau et se donner confiance qu'en jouant a onze rien n'est impossible

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    OL : entraînement en petit comité et récupération pour les titulaires 15:50
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    OL : Rémy Descamps a remis les gants 15:00
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Strasbourg : un match "difficile", mais "pas décisif", juge Fonseca 14:15
    Supporters de l'OL
    Les supporters de l'OL privés du match face au Paris FC 13:20
    Erawan Garnier, joueur de l'OL Académie
    OL Académie : Erawan Garnier, joueur de la réserve, rejoint Lens 12:35
    Avant l'OL, Strasbourg fait tourner, mais est freiné en coupe d'Europe 11:50
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : aucune victoire pour les internationales jeudi 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann (OL)
    OL - Bâle (2-0) : changement prévu entre Tessmann et Morton 10:10
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    Malick Fofana après OL - Bâle (2-0) : "Important de montrer une réaction" 09:25
    Afonso Moreira et les joueurs de l'OL
    En Ligue Europa, l'OL retrouve ses bonnes habitudes 08:40
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Tolisso, De Carvalho, Merah, Fofana... Fonseca distribue les bons points 08:00
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
    Ligue Europa : grâce à sa troisième victoire, l'OL gratte encore des places 07:30
    Afonso Moreira buteur lors d'OL - FC Bâle
    Afonso Moreira (OL) à fond de Bâle 23/10/25
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    OL - FC Bâle (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 23/10/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    L’OL relève la tête et continue son sans-faute en Ligue Europa 23/10/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL - FC Bâle : Merah titulaire à droite, Niakhaté et Tessmann de retour 23/10/25
    Lindsey Horan avec les États-Unis
    OL Lyonnes : les premières internationales sur le pont 23/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut