OL : Rémy Descamps a remis les gants

Ce vendredi, à l'entraînement, Rémy Descamps est apparu avec des gants. Signe qu'un retour dans le groupe se rapproche pour le gardien, plus d'un mois après sa blessure.

Sur la touche depuis plus d'un mois, Rémy Descamps voit le bout du tunnel. Le portier s'entraînait déjà avec ses coéquipiers, mais sans pouvoir mettre les gants. Ce qu'il a pu faire ce vendredi, comme on peut le voir sur des images captées par Le Progrès. Le joueur de 29 ans a passé la séance avec deux de ses camarades, notamment Lassine Diarra, le numéro 3 dans la hiérarchie.

Pratiquement six semaines d'absence

L'ancien nantais était blessé depuis la mi-septembre, lors du match contre Rennes (3-1). Ce jour-là, il avait subi un pépin à sa main lors de l'égalisation bretonne. Il souffrait d'une lésion ligamentaire à un poignet. Au total, il aura donc été absent presque six semaines.

Dans le groupe dès dimanche ?

Son retour dans le groupe se précise, peut-être dès ce week-end contre Strasbourg (dimanche, 20h45). Pour le staff, cela va poser la question de la concurrence chez les gardiens, alors que Descamps réalisait un bon début de saison (trois clean-sheets en quatre apparitions).

Mais Dominik Greif a jusqu'ici mis tout le monde d'accord avec cinq "blanchissements" en sept sorties. Sachant que le Slovène arrivait avec cette étique de titulaire en provenance de Majorque.