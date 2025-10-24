Actualités
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Strasbourg : un match "difficile", mais "pas décisif", juge Fonseca

  • par Gwendal Chabas

    • En clôture du week-end de Ligue 1, l'OL de Paulo Fonseca recevra Strasbourg dimanche soir (20h45). Une partie "compliquée", estime le Portugais, mais pas déterminante pour la suite.

    Paulo Fonseca, Strasbourg sera un obstacle de taille, que pensez-vous de cet adversaire ?

    Strasbourg est, je pense, une des équipes les plus fortes du championnat. Ils ont énormément investi (cet été, NDLR), plus que le Paris Saint-Germain et que Marseille. Ils peuvent changer quasiment toute l'équipe (en Conférence Ligue), même si c'est une compétition différente. Ce sera un match très difficile.

    Cette équipe a des particularités qu'il est compliqué de contrarier. Elle défend haut, en homme-à-homme. C'est toujours délicat de l'affronter. Nous allons préparer cette affiche demain (samedi).

    La partie "la plus difficile" de la saison pour l'OL ?

    Est-ce l'opposition la plus forte que vous ayez à affronter en ce début de saison ?

    Pour moi, ce sera la partie la plus difficile que nous ayons à jouer jusqu'à maintenant. Ils ont beaucoup de qualités collectives et individuelles. Même face aux meilleures formations, ils jouent toujours très bien.

    Le match de Bâle (2-0) vous a-t-il préparé à cette confrontation ?

    Ce sera une adversité totalement différente, mais cette rencontre nous prépare aussi à ce type de choc. Les joueurs savent que ce sera difficile. Je leur expliquerai demain qu'elles sont les différences car les deux styles n'ont rien en commun. Par exemple, Bâle défend en zone et se positionne en 4-4-2. Strasbourg utilise le un contre un, ce qui laisse moins de marge pour s'exprimer.

    "On ne se concentre pas sur le futur, mais sur le présent"

    Ce sera un révélateur pour la suite de la saison selon vous ?

    Il restera encore beaucoup de temps et de rencontres après ce week-end. On ne se concentre pas sur le futur, mais sur le présent. Ce ne sera pas décisif pour savoir si on peut viser la qualification en Ligue des champions. On a très bien démarré, c'est vrai, mais il faut aussi noter qu'on a perdu deux affiches qu'on pouvait gagner. Nous pourrions donc avoir plus de points.

    Comment comptez-vous contrer l'attaque strasbourgeoise et le meilleur buteur du championnat, Joaquín Panichelli ?

    Ça se fera collectivement. J'ai pensé à une stratégie défensive pour contrer une équipe, pas seulement un joueur. C'est vrai que c'est un grand footballeur, mais on se concentre davantage sur l'expression collective adverse.

    Supporters de l'OL
    Les supporters de l'OL privés du match face au Paris FC

