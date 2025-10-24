Les supporters de l'OL privés du match face au Paris FC

Le premier des trois déplacements consécutifs de l'OL se fera sans les supporters lyonnais. Ils n'ont pas le droit d'assister au match face au Paris FC mercredi.

Souvent encadrés, les déplacements des supporters de l'OL sont assez rarement interdits. Sauf à Marseille, Sainte-Etienne et Paris, de manière générale. Et justement, pour le prochain voyage des Rhodaniens dans la capitale, les fans ne pourront pas les accompagner.

En effet, la préfecture des Hauts-de-Seine a pris un arrêté empêchant "toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique lyonnais, ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Jean-Bouin." Concrètement, cela signifie pour eux pas de possibilité, excepté à rester discret, d'assister au match face au Paris FC (mercredi 29 octobre).

La peur "d'affrontements et de violents incidents"

Ils ne pourront pas non plus circuler dans la ville parisienne, ni à Boulogne-Billancourt, du 29 (17h45) au 30 octobre (1 heure). Les autorités craignent en effet que cette affiche de la 10e journée de Ligue 1 soit l'occasion, "avant et après le match, d'affrontements et de violents incidents" entre les deux camps. Sans oublier la peur de voir des suiveurs du PSG débarquer.

Car dans son communiqué, le préfet met en avant les événements très dommageables ayant émaillé Lyonnais et Franciliens. Sont notamment cités les affrontements en Coupe de France lors de Paris FC - OL en décembre 2021 ou encore ceux en marge de la finale de 2024 qui s'étaient conclus par la destruction d'un bus rhodanien. Des actes qui ont donc motivé la décision d'interdire ce déplacement aux fans Rouge et Bleu.