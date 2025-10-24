Actualités
Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
Les joueurs de l’OL à l’échauffement contre le FC Bâle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue Europa : grâce à sa troisième victoire, l'OL gratte encore des places

  • par David Hernandez

    • Avec une troisième victoire et un troisième clean-sheet en Ligue Europa, l'OL réalise un début de campagne parfait. Avant de se rendre à Séville pour affronter le Betis, les Lyonnais sont troisièmes au classement.

    Il est encore trop tôt pour tirer des plans sur la comète. Il n'y a que trois journées passées et la moitié de la première phase pas encore atteinte. Pourtant, jeudi soir, l'OL a déjà fait un grand pas dans cette campagne de Ligue Europa. En prenant le meilleur sur le FC Bâle (2-0), les Lyonnais ont signé une troisième victoire de suite dans la compétition, toujours sans prendre le moindre but. Une satisfaction qui pourrait permettre à Paulo Fonseca d'être encore un peu plus libre sur les prochaines sorties dans sa gestion de l'équipe. C'est du moins ce que l'on pouvait penser, mais le Portugais a affirmé ne "pas voir ce que je peux faire de plus. Sur les trois derniers matchs, il n'y a jamais eu le même onze."

    Une place de barragiste presque assurée ?

    Cela pourrait malgré tout permettre à d'autres jeunes de gagner du temps de jeu et de l'expérience, à l'image de ce que le staff peut faire avec Khalis Merah et Mathys De Carvalho. Il faudra voir la suite, mais avant de se rendre à Séville le 6 novembre prochain, l'OL est plutôt bien installé dans cette Ligue Europa. Avec neuf points sur neuf possibles, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont troisièmes, à égalité avec Braga, également auteur d'un sans-faute avec cinq buts marqués et aucun encaissé et derrière Midtjylland. L'heure n'est pas encore à parler du printemps, mais avec ce départ, les chances de voir l'OL a minima en barrages ont fortement grimpé depuis jeudi soir.

