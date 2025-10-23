Actualités
Afonso Moreira buteur lors d'OL - FC Bâle
Afonso Moreira buteur lors d’OL – FC Bâle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Afonso Moreira (OL) à fond de Bâle

    • Buteur pour la première fois avec l'OL, Afonso Moreira a libéré son équipe au bout du temps additionnel contre le FC Bâle. L'ailier portugais doit se contenter de miettes pour le moment, mais profite de son début d'aventure.

    Il n'y avait que 1-0 quand vous êtes rentré. Vous aviez cette envie d'être décisif ? 

    Afonso Moreira : Oui, quand je suis rentré, je me suis dit qu'il fallait marquer. Il fallait aussi que j'apporte ça au coach, que je lui montre que je pouvais marquer et apporter de l'énergie positive.

    Pouvez-vous décrire ce but ? Vous avez eu une vitesse d'exécution assez impressionnant... 

    Ce sont des fractions de secondes… C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer, c'est de l'inconscience. Je ne sais pas, le ballon est arrivé sur mes pieds, je me suis dit qu'il fallait que je profite de ce moment et le but est arrivé. La vitesse est une de mes caractéristiques, donc j'essaye de la mettre au service du collectif.

    "Cette équipe est unie"

    Ce but va passer sur la télé au Portugal. Vous le dédiez à qui ?

    Principalement à ma famille qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours soutenu dans les bons et les mauvais moments. Et aussi à mes amis qui sont toujours derrière et qui ont certainement vibré autant que moi avec ce but.

    À 1-0, avez-vous peur de revivre les scénarios passés ? 

    L'atmosphère est à chaque fois fantastique, quand on joue à la maison, nos supporters sont incroyables. Nous n'avons pas eu peur plus que cela. Et je pense que c'est le plus important, c'est l'union de cette équipe parce qu'on est tellement unis, on est soudés pour garder ce résultat.

    Pour l'instant vous n'avez jamais été titulaire, vous entrez souvent en jeu. Est-ce que les choses sont claires avec le coach ?

    Je travaille, je suis patient, je suis jeune, je dois travailler, montrer que je suis présent. J'apprécie toutes les opportunités parce que j'ai un joueur comme Malick, qui est un super joueur. Il faut apprendre de lui. Je dois être patient, c'est une vertu et je vais continuer à travailler pour avoir des opportunités.

    "Je suis quelqu'un qui vit le moment présent"

    Après deux défaites, est-ce qu'il y avait une pression aujourd'hui de renouer avec la victoire ? 

    Non, on était conscient de ce qu'on avait fait de bien et moins bien sur les derniers matchs. On n'avait pas cette pression, on savait qu'on devait faire un bon résultat face à nos adversaires, à notre public.

    Il y a six mois, pensiez-vous marquer un but en Ligue Europa ? 

    Non, ça ne s'est jamais passé dans ma tête. Je suis quelqu'un qui vit le moment, qui pense au jour le jour, qui ne pense pas au long terme. J'étais concentré sur mes affaires et sur ma performance. Mais cet intérêt de Lyon vient de mon travail également et fait qu'aujourd'hui, je suis là.

    Trois matches, trois victoires en Europa League, c'est quoi l'ambition et les objectifs dans cette compétition ?

    On y va, c'était notre objectif. On les a maintenant. Notre prochain objectif, notre prochain défi, c'est dimanche face à Strasbourg et continuer notre route.

    5 commentaires
    1. Avatar
      Interol - jeu 23 Oct 25 à 22 h 02

      J'aime bien ce profil, cette mentalité. J'aime bien les foufous qui ne se posent jamais de questions, qui sont toujours à fonds, droit vers le but quoiqu'il se passe. Bon ça a aussi des défauts d'être comme ça, notamment tactiquement, mais ça dynamite une attaque.

      Signaler
    2. Avatar
      brad - jeu 23 Oct 25 à 22 h 26

      C'est un fougueux qui ne va pas se contenter de la consigne du coach , il va en faire plus , il doit être né avec ce tempérament comme l'était Mariano....
      Lorsque on est pressé et que Fofana n'a plus rien dans les jambes , un Moreira rentrant te fera bouger une défense avec son pressing de tous les instants.....

      Signaler
    3. Toitoi
      Toitoi - jeu 23 Oct 25 à 22 h 41

      Je ne valide pas ce titre.

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - jeu 23 Oct 25 à 23 h 00

        Tu aurais préféré « Alfonso vise dans le trou….de Bâle » ?

        Signaler
    4. cavegone
      cavegone - jeu 23 Oct 25 à 23 h 01

      Belle finition que je voudrais aussi voir du côté du 9 titulaire qui ne cadre jamais….hormis de la tête parfois sur un malentendu 😅😂

      J’aime bien Moreira et j’espère revoir AGR aussi qui avait assuré au début de la prépa.

      Signaler

