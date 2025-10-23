Actualités
Abner lors d'OL - FC Bâle
Abner lors d’OL – FC Bâle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - FC Bâle (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Dans cette victoire encore à suspense, l'OL a pu compter sur deux arrêts décisifs de Dominik Greif pour rester en vie et faire le break en fin de match. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

    On a aimé

    Les interventions décisives de Greif en fin de match

    Dans cette soirée européenne, le gardien slovaque n'a pas forcément eu grand chose à faire. Le FC Bâle n'a pas été dangereux pendant plus d'une heure de jeu. Il s'est certes bien couché sur une frappe de Shaqiri (26e), mais c'est avant tout quand l'OL a commencé à reculer et à subir en fin de match que Greif a montré pourquoi il était là. Après des intervention réussies dans les airs, il s'est interposé devant Leroy suite à une belle inspiration de Shaqiri (70e) puis devant Ajeti (76e) après une erreur de sa défense. Un match sobre mais décisif et c'est bien tout ce qu'on lui demande.

    On a moins aimé

    Le match en dedans d'Abner

    Il y a eu plusieurs prestations individuelles en deçà ce jeudi soir, mais le retour à la compétition semble compliqué pour Abner. Pas vraiment souverain à Nice, le Brésilien a pourtant enchaîné une deuxième titularisation de suite contre Bâle. Sans être forcément mauvais, le latéral n'a pas le rayonnement qui a été le sien en début de saison. Beaucoup d'imprécisions techniques dans ses choix de passes, des duels aériens souvent à son désavantage et une projection offensive pas aussi tranchée qu'à l'accoutumée. Doit-il encore digérer sa coupure de cinq semaines ? Peut-être bien, mais ce jeudi, à l'image de ses deux tentatives dans la surface sans grande conviction, on a connu un Abner plus conquérant.

    3 commentaires
    1. Monark
      Monark - jeu 23 Oct 25 à 21 h 07

      Complètement à coté de vos pompes O&L. Vous étiez sûrement à la buvette . L ‘homme du Match : Clinton xxl. Celui qui aère le jeu dès qu’il entre en jeu : Tyler
      Abner mauvais ?? On rigole.
      Et oui il y a des soirs sans. n’est ce pas…🤔🙄

      Signaler
    2. Avatar
      delest - jeu 23 Oct 25 à 21 h 28

      j'ai tremblé tout le match pour ne pas dire "sans match". Trop de passes aux plus proches, le jeu trop au milieu où Tolisso joue "EN MAITRE" et on croirait qu'il joue déjà pour lui et bien trop à ralentir le jeu (c'est dommage je l'aime bien) a t'il peur de ne pas tenir tout le match pour jouer au ralenti ? Après je n'ai vu que 10 joueurs ...cet avant centre est plus que très nul et n'arrive même pas à la cheville d'un Lacazette. Sa façon de jouer n'apporte rien rien donne aucune possibilités. Des matchs comme ça j'espère ne pas en voir toutes les journées.

      Signaler
    3. Avatar
      Poupette38 - jeu 23 Oct 25 à 21 h 31

      Lille mené 0-2 contre le PAOK

      Signaler

    Laisser un commentaire

