OL - FC Bâle (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

Dans cette victoire encore à suspense, l'OL a pu compter sur deux arrêts décisifs de Dominik Greif pour rester en vie et faire le break en fin de match. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

Les interventions décisives de Greif en fin de match

Dans cette soirée européenne, le gardien slovaque n'a pas forcément eu grand chose à faire. Le FC Bâle n'a pas été dangereux pendant plus d'une heure de jeu. Il s'est certes bien couché sur une frappe de Shaqiri (26e), mais c'est avant tout quand l'OL a commencé à reculer et à subir en fin de match que Greif a montré pourquoi il était là. Après des intervention réussies dans les airs, il s'est interposé devant Leroy suite à une belle inspiration de Shaqiri (70e) puis devant Ajeti (76e) après une erreur de sa défense. Un match sobre mais décisif et c'est bien tout ce qu'on lui demande.

On a moins aimé

Le match en dedans d'Abner

Il y a eu plusieurs prestations individuelles en deçà ce jeudi soir, mais le retour à la compétition semble compliqué pour Abner. Pas vraiment souverain à Nice, le Brésilien a pourtant enchaîné une deuxième titularisation de suite contre Bâle. Sans être forcément mauvais, le latéral n'a pas le rayonnement qui a été le sien en début de saison. Beaucoup d'imprécisions techniques dans ses choix de passes, des duels aériens souvent à son désavantage et une projection offensive pas aussi tranchée qu'à l'accoutumée. Doit-il encore digérer sa coupure de cinq semaines ? Peut-être bien, mais ce jeudi, à l'image de ses deux tentatives dans la surface sans grande conviction, on a connu un Abner plus conquérant.