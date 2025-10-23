L’OL relève la tête et continue son sans-faute en Ligue Europa

Après deux défaites de suite en Ligue 1, l’OL voulait se rassurer avec la Ligue Europa. Grâce à un troisième succès dans la compétition (2-0), les Lyonnais relèvent la tête et se mettent en bonne position sur la scène européenne.

« Jamais deux sans trois ». La question était de savoir si cela allait être positif ou non pour l’OL ce jeudi soir contre le FC Bâle. Battu coup sur coup par Toulouse et Nice en Ligue 1, le club lyonnais n’avait encore jamais connu trois revers de suite sous l’ère Fonseca. Il faudra patienter encore un peu pour voir une telle série négative avec le Portugais. Dans un match comme il en a existé beaucoup depuis le début de la saison, les Lyonnais ont assuré le minimum syndical pour cette 3e journée de Ligue Europa. C’est finalement bien trois victoires de suite dans la compétition européenne qui sont à mettre au bénéfice des coéquipiers de Corentin Tolisso.

Pas assez agressif dans le dernier geste

Cinq jours après la déconvenue niçoise, le scénario du début de match a cette fois tourné dans le sens rhodanien. Après seulement trois minutes de jeu, une prise de risque de la défense bâloise sur un six mètres et une bonne pression de De Carvalho ont rapidement fait plonger le Parc OL dans l’ivresse. Les quelques 36 000 spectateurs ne s’y attendaient sûrement pas et certains ont même dû ne pas voir le but, mais en trompant Hitz, Tolisso a mis l’OL dans les meilleures dispositions.

Une ouverture du score rapide, on s’est alors dit que les erreurs passées n’allaient pas être répétées une fois de plus. Peine perdue puisque cet OL - Bâle a été un copier-coller de ce que l’on voit depuis trois mois désormais. Une formation rhodanienne qui a la maitrise du ballon, sans rééllement quoi savoir en faire une fois dans la zone de vérité. En jouant mieux le coup, Satriano aurait pu mettre Fofana sur orbite ou alors mieux jouer la carte individuelle (13e).

Le Parc OL a encore retenu son souffle

Dans une première mi-temps sur un faux rythme, l’OL n’a que rarement été mis en danger par le FC Bâle. Xherdan Shaqiri n’a pas passé la meilleure de ses soirées, bien contenu par Mata. Seulement, il manquait encore et toujours ce but du break pour bien mieux respirer et ne pas revivre le scénario de Toulouse. Malgré un Malick Fofana plus virevoltant que lors de ses dernières sorties, la formation de Fonseca n’a pas réussi à trouver cette faille qui aurait fait tant de bien.

Le coach portugais a tenté d’apporter du sang frais pour mettre un peu de vie, mais ce fut sans vraie réussite. Au contraire, une intervention de Morton à la 53e juste devant son attaquant puis deux arrêts de Greif (70e, 76e) ont évité à l’OL de revivre quelques mauvais souvenirs récents. Comme si les erreurs du passé ne servaient pas de leçon. C’est finalement au bout du temps réglementaire que Moreira a validé cette victoire (2-0, 89e). Trois victoires en trois matchs, prochaine étape à Séville le 6 novembre prochain.