L’OL relève la tête et continue son sans-faute en Ligue Europa

Après deux défaites de suite en Ligue 1, l’OL voulait se rassurer avec la Ligue Europa. Grâce à un troisième succès dans la compétition (2-0), les Lyonnais relèvent la tête et se mettent en bonne position sur la scène européenne.
« Jamais deux sans trois ». La question était de savoir si cela allait être positif ou non pour l’OL ce jeudi soir contre le FC Bâle. Battu coup sur coup par Toulouse et Nice en Ligue 1, le club lyonnais n’avait encore jamais connu trois revers de suite sous l’ère Fonseca. Il faudra patienter encore un peu pour voir une telle série négative avec le Portugais. Dans un match comme il en a existé beaucoup depuis le début de la saison, les Lyonnais ont assuré le minimum syndical pour cette 3e journée de Ligue Europa. C’est finalement bien trois victoires de suite dans la compétition européenne qui sont à mettre au bénéfice des coéquipiers de Corentin Tolisso.
Pas assez agressif dans le dernier geste
Cinq jours après la déconvenue niçoise, le scénario du début de match a cette fois tourné dans le sens rhodanien. Après seulement trois minutes de jeu, une prise de risque de la défense bâloise sur un six mètres et une bonne pression de De Carvalho ont rapidement fait plonger le Parc OL dans l’ivresse. Les quelques 36 000 spectateurs ne s’y attendaient sûrement pas et certains ont même dû ne pas voir le but, mais en trompant Hitz, Tolisso a mis l’OL dans les meilleures dispositions.
Une ouverture du score rapide, on s’est alors dit que les erreurs passées n’allaient pas être répétées une fois de plus. Peine perdue puisque cet OL - Bâle a été un copier-coller de ce que l’on voit depuis trois mois désormais. Une formation rhodanienne qui a la maitrise du ballon, sans rééllement quoi savoir en faire une fois dans la zone de vérité. En jouant mieux le coup, Satriano aurait pu mettre Fofana sur orbite ou alors mieux jouer la carte individuelle (13e).
Le Parc OL a encore retenu son souffle
Dans une première mi-temps sur un faux rythme, l’OL n’a que rarement été mis en danger par le FC Bâle. Xherdan Shaqiri n’a pas passé la meilleure de ses soirées, bien contenu par Mata. Seulement, il manquait encore et toujours ce but du break pour bien mieux respirer et ne pas revivre le scénario de Toulouse. Malgré un Malick Fofana plus virevoltant que lors de ses dernières sorties, la formation de Fonseca n’a pas réussi à trouver cette faille qui aurait fait tant de bien.
Le coach portugais a tenté d’apporter du sang frais pour mettre un peu de vie, mais ce fut sans vraie réussite. Au contraire, une intervention de Morton à la 53e juste devant son attaquant puis deux arrêts de Greif (70e, 76e) ont évité à l’OL de revivre quelques mauvais souvenirs récents. Comme si les erreurs du passé ne servaient pas de leçon. C’est finalement au bout du temps réglementaire que Moreira a validé cette victoire (2-0, 89e). Trois victoires en trois matchs, prochaine étape à Séville le 6 novembre prochain.
Et en plus avec ce deuxième but on reprend la première place avec Braga, qui gagne 2-0 eux aussi. On a exactement le même goal average.
Match compliqué quand même, on a 3 ou 4 joueurs qui n'ont vraiment pas le niveau.
Au Betis ça va être très dur, un nul sera un bon score.
Pas vu le match, 1,350M€ récolter en 3 matchs, c'est toujours ça de pris et puis on est pas loin de la qualif..
Bravo les gones!
Tout va bien mais que d'efforts et de peine !
A souligné nôtre banc a était meilleur, après offensivement c'est trop juste satriano pas très mobile,et greif nous a maintenu dans le match.
Que les changements de Fonseca me font flipper !!
Tardifs !!!
Rien d offensif pour tuer le match ( comme d hab) .Kluivert égal à lui même,et loin d être rassurant , Changement de Fofana par Karadec, donc personne sur le coté gauche, car Karadec a repris son coté de predilection,
les 2 jeunes ne doivent pas jouer si longtemps..
.il ne manquait plus que Akouokou
C est vraiment pas mon coach préféré! Je n aime pas cette maniere de jouer à la baballe au milieu de terrain et ces passes vers l arrière. Posseder le ballon, ce n est pas jouer pour marquer.
Et le gardien qui ne sort jamais ...!!
Bref...
Allez l OL !!
On va retenir la victoire et vraiment rien d'autre. Pour dire les choses poliment, on va simplement dire que le sentiment de maîtrise et de force collective qu'on dégageait en début de saison est mort et enterré, et qu'on a passé la rencontre à foirer des actions qu'on accomplissait déjà mieux en août, pendant les amicaux.
Parmi les rares joueurs à sauver: Mata, impérial comme toujours, Tolisso qui a le métier qui manque aux autres et Moreira qui gagnerait vraiment à remplacer de plus en plus régulièrement un Fofana toujours aussi fantomatique.
Le reste a alterné entre le médiocre (De Carvalho qui fait quelques passes catastrophiques alors qu'il n'a aucune opposition, Merah qui semblait envoyer toutes ses passes quinze mètres trop loin pendant les 45 premières minutes) et le catastrophique (Satriano qui vendange un but immanquable en refusant de servir Fofana, Tessmann qui va avoir droit à un peu de moutarde pour finir de bouffer la feuille de match). Et puis pour rassurer une équipe qui pédale dans la semoule, rien ne vaut l'entrée de Kluivert (en latéral, dieu merci), qui a une fois encore étalé son incroyable sens du non-jeu en désertant son marquage pour aller faire une montée sur l'aile complètement débile alors qu'on tient le ballon à 2-0 à trois minutes de la fin.
Bref, pas exactement le match qui rassure, surtout avant de rencontrer Strasbourg.
Excellente synthèse Goldorak. Je sors du stade . En phase avec toi.
Ne prennent pas pitié de mon coeur, mamamia, le 1er but dès la 3e sur une offrande de Bale, le 2e, enfin à la 90e, trop stressant .
Moreira avait mis le même en match amical 👍
Au fait Dede ça fait quoi de regarder le match à la télé ? c'est mieux au stade 😍
On peut voir le côté positif en se disant qu'on se crée des occasions, car avec une meilleure finition, jamais on se fait peur, et il y a 3-0.
Mais on manque de réalisme devant.
Ce soir, Bâle n a as été efficace et Grief à été énorme.
Mais on ne tiendra pas comme ça à tous les matchs.
La sortie de Tessman à fait du mal et on se rend compte qu'il est indispensable pour L instant.
Mata a été aussi monstrueux, merah a montré de belles choses tout comme de carvlaho, même si en fin de match, ils ont baissé
Tolisso a été aussi énorme, comme à son habitude.
Après, maitland niles et pas super je trouve, et si Kluivert a fait un super retour en fin de match, qu'est ce qu'il a comme dechet technique.
Bref, on a dire que c est 3 pts mais on doit arrêter de stopper de jouer quand on mène
Strasbourg a pu faire tourner ce soir en plus, c’est bien. Ils seront frais contre nous ce week-end…
Notre ADN européen va clairement nous jouer des tours cette année, puisque Nice et Strasbourg lâchent déjà l’Europe pour se concentrer sur le match de leur vie contre nous.
Mais je préfère de loin qu’on se batte sur chaque tableau ! Honte à eux !
180M de mercato pour le Racing, pour faire match nul contre le champion de Pologne à domicile. On applaudit…
2 min de jeu et Nice a deja pris 1 but....
C’est important de faire tourner en Europe pour se concentrer sur le championnat pour se qualifier pour la coupe d’Europe pour faire tourner pour se concentrer sur le championnat pour se qualifier pour la coupe d’Europe pour 😵💫😵💫😵💫😵💫😵💫😵💫
Y'a pas moyen de tester Moreira en pointe?
Si Molebe et Gomes Rodriguez sont encore tendres, lui est un peu plus âgé
Sinon j'ai peur de perdre mon optimisme du début de saison si y'a pas un petit truc qui change devant
Place à Strasbourg désormais !🎯