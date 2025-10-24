Interrogé sur plusieurs cas individuels jeudi après le succès contre Bâle (2-0), Paulo Fonseca s'est montré assez positif. Le Portugais a aussi rappelé qu'un match "très difficile" les attendait ce week-end.

Paulo Fonseca, sur le premier but, vous semblez avoir bien lu le jeu adverse sur la ressortir de balle...

Nous avons regardé beaucoup de leurs rencontres pour préparer la confrontation. On savait qu'ils aimaient établir cette connexion avec le milieu, et cette préparation nous a permis d'anticiper cette passe. Je suis content car on avait travaillé, et lorsque ça se traduit sur le terrain, c'est important.

"Peut-être que je devrais préserver davantage Tolisso"

Quelle est l'importance de Corentin Tolisso dans cette équipe ?

C'est notre leader. C'est un footballeur très intelligent avec beaucoup de qualités. Il est très important pour nous à tous les instants. Peut-être que je devrais le préserver un peu plus, mais je dois dire qu'il est très capital sur le terrain et c'est seulement quand je sens que je peux le remplacer que je le fais. [...] C'est normal s'il était un peu fatigué à la fin, car il enchaîne, mais je ne pense pas qu'il ait eu une baisse physique. C'est la physionomie de la partie qui voulait ça.

Que pouvez-vous dire sur les prestations des deux jeunes, Mathys De Carvalho et Khalis Merah ?

C'est très bien. On a géré quelques joueurs, mais si je les fais jouer, c'est parce qu'ils ont des qualités. Lors du dernier match européen face à Salzburg (2-0) Mathys avait fait une grande performance. Aujourd'hui (jeudi), il a récidivé. Khalis aussi a bien joué. J'aime le courage dont ils font preuve. Ils commettent des erreurs, comme les autres, mais ils évoluent avec de la personnalité.

Du mieux pour Fofana

Trouvez-vous que Malick Fofana a retrouvé son peps, qu'il est en meilleure forme qu'avant votre mise en garde ?

Il a progressé oui. À présent, il prend davantage l'espace, alors qu'avant, il demandait trop le ballon dans les pieds. Mais je pense que les adversaires sont également plus préparés pour cette situation. Il a rarement des duels en un contre un à jouer. Il peut encore faire mieux dans le dernier geste, le dernier choix, mais je suis satisfait de ce que j'ai vu ce soir.

Défensivement, il a par ailleurs énormément travaillé, et c'est important pour moi qu'il fasse ça. On attend beaucoup de lui, mais il reste jeune (20 ans), donc il doit encore s'améliorer, bien que je sois sûr qu'il aura un grand avenir.

Cette victoire est le bon moyen de vous relancer avant le choc de dimanche contre Strasbourg ?

C'est toujours important de gagner, cela apporte de la confiance. Mais après les deux défaites, j'ai senti le groupe motivé. Il a parfaitement compris ce qui est arrivé lors des deux dernières sorties. Maintenant, un affrontement difficile nous attend face à Strasbourg, une des meilleures équipes du championnat. Ils ont en plus fait tourner en Conférence Ligue.