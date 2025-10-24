Malgré sa petite forme du moment, l'OL a battu Bâle jeudi en Ligue Europa (2-0). De quoi redonner de la confiance à Malick Fofana et ses coéquipiers après les deux défaites en Ligue 1.

Malick Fofana, après les deux défaites en championnat, cette victoire est un soulagement ?

C'était important de l'emporter pour montrer une réaction. Ce n'était pas facile, mais on l'a fait. Nous n'avons pas douté, mais on savait qu'il fallait rester vigilant, être solide défensivement. On a encore fait un clean-sheet, ça fait du bien. Maintenant, on va se pencher sur le match face à Strasbourg (dimanche).

On sait que tout ne repose pas sur le 11 qui démarre, que les entrants peuvent aussi changer la rencontre. Là, c'était Afonso (Moreira), mais demain ça peut être quelqu'un d'autre. Tout le monde est concerné et c'est ce qui va aider l'équipe à aller plus haut.

Fonseca a mis en garde ses joueurs à la pause

Comment expliquez-vous que vous ayez du mal souvent dans le dernier quart d'heure des rencontres ?

Je ne sais pas trop honnêtement. Peut-être qu'on se relâche un peu, un manque de fraîcheur... Je n'ai pas d'explication. Mais nous allons continuer de travailler pour améliorer ça.

Qu'a dit Paulo Fonseca à la mi-temps ?

Que devait être solides et inscrire le deuxième but. Surtout, qu'il ne fallait pas répéter les scénarios déjà vécus, mener 1 à 0 et se relâcher après la pause.

Tolisso, "un vrai plus" pour les jeunes

Que vous apporte Corentin Tolisso ?

Coco, c'est le capitaine. S'il a quelque chose à dire, il le fait, que ce soit positif ou négatif. C'est bien pour nous, les jeunes, qu'il soit là pour nous épauler. Il nous aide, nous conseille, c'est un vrai plus.

Après Strasbourg, vous avez trois déplacements de suite (Paris FC, Brest et Real Betis). C'est un enchaînement que vous redoutez ?

Non, nous sommes bien au courant de ce qui nous attend. On va y aller étape par étape. Ça ne sera pas facile, il faudra voir au jour le jour.