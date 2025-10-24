Actualités
Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg @UEFA

Avant l'OL, Strasbourg fait tourner, mais est freiné en coupe d'Europe

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Si l'OL a gagné son match en semaine, son futur adversaire, Strasbourg, a été tenu en échec par un club polonais. Mais Liam Rosenior avait mis ses titulaires au repos.

    À peine quelques minutes après le coup de sifflet final d'OL - Bâle (2-0), Paulo Fonseca faisait la remarque. "Maintenant, un affrontement difficile nous attend face à Strasbourg, une des meilleures équipes du championnat. Ils ont en plus fait tourner en Conférence Ligue", relevait le coach portugais. En effet, un gros choc contre le troisième attend les Lyonnais dimanche soir (20h45).

    Sur le plan physique, les deux formations ont joué jeudi, donc partent a priori d'un pied d'égalité. Sauf que les Alsaciens ont effectué de nombreux changements dans leur 11 de départ face aux Polonais de Jagiellonia. Davantage que les Rhodaniens a priori.

    Panichelli, LA menace strasbourgeoise

    Pas de Valentín Barco, de Diego Moreira, d'Ismaël Doukouré ni de Joaquín Panichelli au coup d'envoi pour le RCSA. Les deux premiers nommés et l'attaquant argentin ont néanmoins joué la dernière demi-heure.

    Et heureusement pour Liam Rosenior et ses troupes, car ils ont failli chuter contre un adversaire a priori à leur portée. Finalement, Panichelli très en forme et à surveiller pour Moussa Niakhaté et Clinton Mata, a égalisé d'un retourné. Les Strasbourgeois ont concédé le nul 1-1 lors de la deuxième journée de cette troisième coupe d'Europe. Le deuxième de rang après celui à Paris (3-3). Mais le visage du Racing face à l'OL devrait davantage ressembler à celui vu face au PSG la semaine dernière.

    à lire également
    Tanner Tessmann (OL)
    OL - Bâle (2-0) : changement prévu entre Tessmann et Morton
    3 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 24 Oct 25 à 11 h 56

      Ils ont peut-être fait "juste" un match nul, mais vu leur prestation ils auraient largement mérité de gagner, et Białystok sont bien contents de repartir avec 1 point. Terrifiante cette équipe de Strasbourg

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - ven 24 Oct 25 à 12 h 03

      Ils sont bien plus forts que nous offensivement , mais si on joue en bloc compact on peut leur résister et faire un nul ( mais honnêtement je n'y crois guère , je vois bien une troisième défaite consécutive en championnat , qui ferait très mal ) .

      Signaler
    3. cavegone
      cavegone - ven 24 Oct 25 à 12 h 18

      Ça me gave ça ! Nice c’est chaque année pareil, tu les vois le jeudi t’as honte pour la ligue 1, et contre nous les mecs font le match de leur vie. Et maintenant au tour de Strasbourg…
      J’espère vraiment qu’on va les démonter, qu’ils ferment bien leur gueule une fois pour toutes.

      Faire un nul contre une équipe polonaise quand tu as la chance après des années d’absence en coupe d’Europe, d’y jouer…
      Si Strasbourg gagne contre nous ce sera un symbole calamiteux du foot hexagonal. Et si l’OL gagne ce ne sera que justice.
      Nous on a fait suer au moindre prêt, mais vous avez vu l’équipe Alsacienne ? L’an prochain t’auras plus un seul joueur identique dans l’équipe. Tout ça pour damer le pion un club comme l’OL qui a toujours fait le job en Europe. Rares, très rares sont les échecs. Certains parlent encore de Nicosie mais fallait voir l’équipe qu’ils avaient cette année là. Et encore on avait gagné chez nous.
      Plus que marre de cette mentalité de 💩

      On voit avec Brest ou Lille l’an dernier que notre foot peut rivaliser avec les meilleurs. Mais encore faut-il qu’on se fasse pas piquer notre place par des arrivistes qui ne cherchent que le chèque de participation.

      Genre l’OM c’est ridicule leurs résultats. Ils trouvent mille excuses à chaque fois, mais à un moment il n’y a plus de hasard, ils ne savent pas préparer un match de coupe d’Europe convenablement.

      Alors que nous on a toujours vendu chèrement notre peau. Même face aux meilleurs.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Erawan Garnier, joueur de l'OL Académie
    OL Académie : Erawan Garnier, joueur de la réserve, rejoint Lens 12:35
    Avant l'OL, Strasbourg fait tourner, mais est freiné en coupe d'Europe 11:50
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : aucune victoire pour les internationales jeudi 11:00
    Tanner Tessmann (OL)
    OL - Bâle (2-0) : changement prévu entre Tessmann et Morton 10:10
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    Malick Fofana après OL - Bâle (2-0) : "Important de montrer une réaction" 09:25
    Afonso Moreira et les joueurs de l'OL
    En Ligue Europa, l'OL retrouve ses bonnes habitudes 08:40
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Tolisso, De Carvalho, Merah, Fofana... Fonseca distribue les bons points 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
    Ligue Europa : grâce à sa troisième victoire, l'OL gratte encore des places 07:30
    Afonso Moreira buteur lors d'OL - FC Bâle
    Afonso Moreira (OL) à fond de Bâle 23/10/25
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    OL - FC Bâle (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 23/10/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    L’OL relève la tête et continue son sans-faute en Ligue Europa 23/10/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL - FC Bâle : Merah titulaire à droite, Niakhaté et Tessmann de retour 23/10/25
    Lindsey Horan avec les États-Unis
    OL Lyonnes : les premières internationales sur le pont 23/10/25
    Alexandre Lacazette se plaint auprès de Jérémy Stinat lors d'OL - Montpellier
    Jérémy Stinat au sifflet de Paris FC - OL 23/10/25
    OL - Médias : "Tant qu’il y aura des Gones" disponible sur Free TV 23/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    Fonseca assure que Hateboer "est prêt" pour OL - Strasbourg 23/10/25
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Fathallah (OL Lyonnes) envoie les U17 françaises en 8e de la Coupe du monde 23/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut