Si l'OL a gagné son match en semaine, son futur adversaire, Strasbourg, a été tenu en échec par un club polonais. Mais Liam Rosenior avait mis ses titulaires au repos.

À peine quelques minutes après le coup de sifflet final d'OL - Bâle (2-0), Paulo Fonseca faisait la remarque. "Maintenant, un affrontement difficile nous attend face à Strasbourg, une des meilleures équipes du championnat. Ils ont en plus fait tourner en Conférence Ligue", relevait le coach portugais. En effet, un gros choc contre le troisième attend les Lyonnais dimanche soir (20h45).

Sur le plan physique, les deux formations ont joué jeudi, donc partent a priori d'un pied d'égalité. Sauf que les Alsaciens ont effectué de nombreux changements dans leur 11 de départ face aux Polonais de Jagiellonia. Davantage que les Rhodaniens a priori.

Panichelli, LA menace strasbourgeoise

Pas de Valentín Barco, de Diego Moreira, d'Ismaël Doukouré ni de Joaquín Panichelli au coup d'envoi pour le RCSA. Les deux premiers nommés et l'attaquant argentin ont néanmoins joué la dernière demi-heure.

Et heureusement pour Liam Rosenior et ses troupes, car ils ont failli chuter contre un adversaire a priori à leur portée. Finalement, Panichelli très en forme et à surveiller pour Moussa Niakhaté et Clinton Mata, a égalisé d'un retourné. Les Strasbourgeois ont concédé le nul 1-1 lors de la deuxième journée de cette troisième coupe d'Europe. Le deuxième de rang après celui à Paris (3-3). Mais le visage du Racing face à l'OL devrait davantage ressembler à celui vu face au PSG la semaine dernière.