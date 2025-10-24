Si l'OL a gagné son match en semaine, son futur adversaire, Strasbourg, a été tenu en échec par un club polonais. Mais Liam Rosenior avait mis ses titulaires au repos.
À peine quelques minutes après le coup de sifflet final d'OL - Bâle (2-0), Paulo Fonseca faisait la remarque. "Maintenant, un affrontement difficile nous attend face à Strasbourg, une des meilleures équipes du championnat. Ils ont en plus fait tourner en Conférence Ligue", relevait le coach portugais. En effet, un gros choc contre le troisième attend les Lyonnais dimanche soir (20h45).
Sur le plan physique, les deux formations ont joué jeudi, donc partent a priori d'un pied d'égalité. Sauf que les Alsaciens ont effectué de nombreux changements dans leur 11 de départ face aux Polonais de Jagiellonia. Davantage que les Rhodaniens a priori.
Panichelli, LA menace strasbourgeoise
Pas de Valentín Barco, de Diego Moreira, d'Ismaël Doukouré ni de Joaquín Panichelli au coup d'envoi pour le RCSA. Les deux premiers nommés et l'attaquant argentin ont néanmoins joué la dernière demi-heure.
Et heureusement pour Liam Rosenior et ses troupes, car ils ont failli chuter contre un adversaire a priori à leur portée. Finalement, Panichelli très en forme et à surveiller pour Moussa Niakhaté et Clinton Mata, a égalisé d'un retourné. Les Strasbourgeois ont concédé le nul 1-1 lors de la deuxième journée de cette troisième coupe d'Europe. Le deuxième de rang après celui à Paris (3-3). Mais le visage du Racing face à l'OL devrait davantage ressembler à celui vu face au PSG la semaine dernière.
Ils ont peut-être fait "juste" un match nul, mais vu leur prestation ils auraient largement mérité de gagner, et Białystok sont bien contents de repartir avec 1 point. Terrifiante cette équipe de Strasbourg
Ils sont bien plus forts que nous offensivement , mais si on joue en bloc compact on peut leur résister et faire un nul ( mais honnêtement je n'y crois guère , je vois bien une troisième défaite consécutive en championnat , qui ferait très mal ) .
Ça me gave ça ! Nice c’est chaque année pareil, tu les vois le jeudi t’as honte pour la ligue 1, et contre nous les mecs font le match de leur vie. Et maintenant au tour de Strasbourg…
J’espère vraiment qu’on va les démonter, qu’ils ferment bien leur gueule une fois pour toutes.
Faire un nul contre une équipe polonaise quand tu as la chance après des années d’absence en coupe d’Europe, d’y jouer…
Si Strasbourg gagne contre nous ce sera un symbole calamiteux du foot hexagonal. Et si l’OL gagne ce ne sera que justice.
Nous on a fait suer au moindre prêt, mais vous avez vu l’équipe Alsacienne ? L’an prochain t’auras plus un seul joueur identique dans l’équipe. Tout ça pour damer le pion un club comme l’OL qui a toujours fait le job en Europe. Rares, très rares sont les échecs. Certains parlent encore de Nicosie mais fallait voir l’équipe qu’ils avaient cette année là. Et encore on avait gagné chez nous.
Plus que marre de cette mentalité de 💩
On voit avec Brest ou Lille l’an dernier que notre foot peut rivaliser avec les meilleurs. Mais encore faut-il qu’on se fasse pas piquer notre place par des arrivistes qui ne cherchent que le chèque de participation.
Genre l’OM c’est ridicule leurs résultats. Ils trouvent mille excuses à chaque fois, mais à un moment il n’y a plus de hasard, ils ne savent pas préparer un match de coupe d’Europe convenablement.
Alors que nous on a toujours vendu chèrement notre peau. Même face aux meilleurs.