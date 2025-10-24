Sorti à la pause contre Bâle jeudi après une prestation en deçà des précédentes avec l'OL, Tanner Tessmann a cédé sa place à Tyler Morton. Un changement "programmé" par le staff.

Il n'est pas dans les habitudes de Paulo Fonseca de remplacer un titulaire à la mi-temps. Même si celui-ci n'est pas dans son assiette. Alors, on pouvait penser que le changement Tanner Tessmann - Tyler Morton après la pause face à Bâle jeudi (2-0) était dû soit à une blessure, soit à une logique de gestion des temps de jeu.

Rotation en vue de Strasbourg

La réponse est finalement la deuxième option, comme l'a indiqué le Portugais après la rencontre. "Nous avions prévu de donner 45 minutes aux deux", a-t-il justifié. Les deux hommes devraient reprendre leur collaboration commune dès dimanche, contre Strasbourg (20h45). Il leur faudra alors augmenter encore le curseur dans l'intensité. Notamment pour le numéro 6, auteur d'une prestation en dessous de son standard du début de saison.

Avec l'enchaînement des parties, l'Américain et l'Anglais auront peut-être moins l'opportunité d'être associés tout un match ensemble. La dernière fois qu'ils ont commencé une affiche dans l'entrejeu, c'était contre Toulouse (1-2) avant la trêve d'octobre. Mais le choc à venir ne donnera pas franchement l'occasion à l'OL de se passer des deux titulaires du double pivot.