OL Académie : Erawan Garnier, joueur de la réserve, rejoint Lens

À 19 ans, Erawan Garnier a signé son premier contrat professionnel à Lens. L'ailier évoluait jusqu'à présent avec la réserve de l'OL.

D'une réserve à l'autre, mais pas le même contrat. Détenteur d'un bail stagiaire avec l'OL, qu'il a paraphé en juin 2024, Erawan Garnier passe professionnel au RC Lens. Les deux clubs ont annoncé cette opération ce vendredi. À noter que l'Olympique lyonnais conserve un intéressement de 15 % sur un éventuel futur transfert.

S'il n'a jamais porté le maillot des "grands", le footballeur de 19 ans s'est entraîné à plusieurs reprises avec le groupe de Paulo Fonseca. Dès la première séance par exemple, le Portugais avait fait appel à lui. Jusqu'à présent, son expérience se limite au championnat de National 3, dans lequel il a disputé 22 rencontres.

Un match et une blessure cette saison avec l'OL B

Cette saison, il compte seulement une entrée en jeu avec la formation de Gueïda Fofana. C'était lors de la première journée de N3, match au cours duquel il s'est blessé au genou. Capable d'évoluer sur l'aile des deux côtés, le membre de la génération 2006 est aussi international U23 avec la Thaïlande.

Arrivé à l'OL en 2019, il quitte le Rhône six ans plus tard. Chez les Sang et Or, il retrouvera un certain Pierre Sage, entraîneur de l'équipe première. Mais avant de taper à la porte des A, il passera par le groupe Élite. Son contrat de deux ans, jusqu'en 2027, lui donne quelques mois pour passer l'étape supérieur.