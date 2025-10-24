Actualités
Erawan Garnier, joueur de l'OL Académie
Erawan Garnier, joueur de l’OL Académie (@OL)

OL Académie : Erawan Garnier, joueur de la réserve, rejoint Lens

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • À 19 ans, Erawan Garnier a signé son premier contrat professionnel à Lens. L'ailier évoluait jusqu'à présent avec la réserve de l'OL.

    D'une réserve à l'autre, mais pas le même contrat. Détenteur d'un bail stagiaire avec l'OL, qu'il a paraphé en juin 2024, Erawan Garnier passe professionnel au RC Lens. Les deux clubs ont annoncé cette opération ce vendredi. À noter que l'Olympique lyonnais conserve un intéressement de 15 % sur un éventuel futur transfert.

    S'il n'a jamais porté le maillot des "grands", le footballeur de 19 ans s'est entraîné à plusieurs reprises avec le groupe de Paulo Fonseca. Dès la première séance par exemple, le Portugais avait fait appel à lui. Jusqu'à présent, son expérience se limite au championnat de National 3, dans lequel il a disputé 22 rencontres.

    Un match et une blessure cette saison avec l'OL B

    Cette saison, il compte seulement une entrée en jeu avec la formation de Gueïda Fofana. C'était lors de la première journée de N3, match au cours duquel il s'est blessé au genou. Capable d'évoluer sur l'aile des deux côtés, le membre de la génération 2006 est aussi international U23 avec la Thaïlande.

    Arrivé à l'OL en 2019, il quitte le Rhône six ans plus tard. Chez les Sang et Or, il retrouvera un certain Pierre Sage, entraîneur de l'équipe première. Mais avant de taper à la porte des A, il passera par le groupe Élite. Son contrat de deux ans, jusqu'en 2027, lui donne quelques mois pour passer l'étape supérieur.

    à lire également
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    De l'OL à Lens, Pierre Sage réussit ses premiers pas en Ligue 1
    1 commentaire
    1. Avatar
      Interol - ven 24 Oct 25 à 12 h 54

      Quelle déception! Rien que pour son statut d'international thaïlandais il fallait le garder !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Erawan Garnier, joueur de l'OL Académie
    OL Académie : Erawan Garnier, joueur de la réserve, rejoint Lens 12:35
    Avant l'OL, Strasbourg fait tourner, mais est freiné en coupe d'Europe 11:50
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : aucune victoire pour les internationales jeudi 11:00
    Tanner Tessmann (OL)
    OL - Bâle (2-0) : changement prévu entre Tessmann et Morton 10:10
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    Malick Fofana après OL - Bâle (2-0) : "Important de montrer une réaction" 09:25
    Afonso Moreira et les joueurs de l'OL
    En Ligue Europa, l'OL retrouve ses bonnes habitudes 08:40
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Tolisso, De Carvalho, Merah, Fofana... Fonseca distribue les bons points 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
    Ligue Europa : grâce à sa troisième victoire, l'OL gratte encore des places 07:30
    Afonso Moreira buteur lors d'OL - FC Bâle
    Afonso Moreira (OL) à fond de Bâle 23/10/25
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    OL - FC Bâle (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 23/10/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    L’OL relève la tête et continue son sans-faute en Ligue Europa 23/10/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL - FC Bâle : Merah titulaire à droite, Niakhaté et Tessmann de retour 23/10/25
    Lindsey Horan avec les États-Unis
    OL Lyonnes : les premières internationales sur le pont 23/10/25
    Alexandre Lacazette se plaint auprès de Jérémy Stinat lors d'OL - Montpellier
    Jérémy Stinat au sifflet de Paris FC - OL 23/10/25
    OL - Médias : "Tant qu’il y aura des Gones" disponible sur Free TV 23/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    Fonseca assure que Hateboer "est prêt" pour OL - Strasbourg 23/10/25
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Fathallah (OL Lyonnes) envoie les U17 françaises en 8e de la Coupe du monde 23/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut