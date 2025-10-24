OL : entraînement en petit comité et récupération pour les titulaires

Quelques heures après la victoire face à Bâle (2-0), les joueurs de l'OL étaient à l'entraînement vendredi matin. Les titulaires de jeudi avaient le droit à de la récupération.

Jongler entre régénération et préparation. Vainqueur jeudi de Bâle en Ligue Europa, l'OL n'a pas le temps de souffler. Dès dimanche, un gros défi l'attend avec la venue de Strasbourg (troisième de Ligue 1) dans son antre. Battus lors des deux dernières journées de championnat, les Rhodaniens (cinquièmes) aimeraient faire de nouveau tourner le compteur.

Pour cela, il faudra réussir le savant mélange entre récupération et travail tactique afin de dompter l'équipe de Liam Rosenior. Les Lyonnais étaient donc de retour au centre d'entraînement de Décines dès ce vendredi en fin de matinée, avec une séance différente pour deux groupes de joueurs.

Tessmann pas avec les titulaires de la veille

Les titulaires de la veille étaient en salle, sauf Tanner Tessmann (qui a disputé la première période), qui a participé avec les autres aux exercices sur le terrain. Les remplaçants et ceux n'ayant pas joué face aux Suisses participaient à une session plus "classique".

Fonseca délivrera son plan de jeu samedi

L'ensemble de l'effectif affinera la stratégie pour défier les Alsaciens samedi, lors de l'ultime séance avant le match. Que ce soit le plan offensif ou défensif, ainsi que l'a confié Paulo Fonseca. "J'ai pensé à une stratégie défensive pour contrer une équipe, pas seulement un joueur (Joaquín Panichelli)", a-t-il insisté.

Bonne nouvelle, Rémy Descamps semble de nouveau apte, et l'ensemble du vestiaire va "bien physiquement". Hormis évidemment les blessés de longue date : Orel Mangla et Ernest Nuamah.