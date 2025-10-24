Actualités

OL : entraînement en petit comité et récupération pour les titulaires

  • par Gwendal Chabas

    • Quelques heures après la victoire face à Bâle (2-0), les joueurs de l'OL étaient à l'entraînement vendredi matin. Les titulaires de jeudi avaient le droit à de la récupération.

    Jongler entre régénération et préparation. Vainqueur jeudi de Bâle en Ligue Europa, l'OL n'a pas le temps de souffler. Dès dimanche, un gros défi l'attend avec la venue de Strasbourg (troisième de Ligue 1) dans son antre. Battus lors des deux dernières journées de championnat, les Rhodaniens (cinquièmes) aimeraient faire de nouveau tourner le compteur.

    Pour cela, il faudra réussir le savant mélange entre récupération et travail tactique afin de dompter l'équipe de Liam Rosenior. Les Lyonnais étaient donc de retour au centre d'entraînement de Décines dès ce vendredi en fin de matinée, avec une séance différente pour deux groupes de joueurs.

    Tessmann pas avec les titulaires de la veille

    Les titulaires de la veille étaient en salle, sauf Tanner Tessmann (qui a disputé la première période), qui a participé avec les autres aux exercices sur le terrain. Les remplaçants et ceux n'ayant pas joué face aux Suisses participaient à une session plus "classique".

    Fonseca délivrera son plan de jeu samedi

    L'ensemble de l'effectif affinera la stratégie pour défier les Alsaciens samedi, lors de l'ultime séance avant le match. Que ce soit le plan offensif ou défensif, ainsi que l'a confié Paulo Fonseca. "J'ai pensé à une stratégie défensive pour contrer une équipe, pas seulement un joueur (Joaquín Panichelli)", a-t-il insisté. 

    Bonne nouvelle, Rémy Descamps semble de nouveau apte, et l'ensemble du vestiaire va "bien physiquement". Hormis évidemment les blessés de longue date : Orel Mangla et Ernest Nuamah.

    à lire également
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    OL : Rémy Descamps a remis les gants

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    OL : entraînement en petit comité et récupération pour les titulaires 15:50
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    OL : Rémy Descamps a remis les gants 15:00
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Strasbourg : un match "difficile", mais "pas décisif", juge Fonseca 14:15
    Supporters de l'OL
    Les supporters de l'OL privés du match face au Paris FC 13:20
    Erawan Garnier, joueur de l'OL Académie
    OL Académie : Erawan Garnier, joueur de la réserve, rejoint Lens 12:35
    Avant l'OL, Strasbourg fait tourner, mais est freiné en coupe d'Europe 11:50
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : aucune victoire pour les internationales jeudi 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann (OL)
    OL - Bâle (2-0) : changement prévu entre Tessmann et Morton 10:10
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    Malick Fofana après OL - Bâle (2-0) : "Important de montrer une réaction" 09:25
    Afonso Moreira et les joueurs de l'OL
    En Ligue Europa, l'OL retrouve ses bonnes habitudes 08:40
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Tolisso, De Carvalho, Merah, Fofana... Fonseca distribue les bons points 08:00
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
    Ligue Europa : grâce à sa troisième victoire, l'OL gratte encore des places 07:30
    Afonso Moreira buteur lors d'OL - FC Bâle
    Afonso Moreira (OL) à fond de Bâle 23/10/25
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    OL - FC Bâle (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 23/10/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    L’OL relève la tête et continue son sans-faute en Ligue Europa 23/10/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL - FC Bâle : Merah titulaire à droite, Niakhaté et Tessmann de retour 23/10/25
    Lindsey Horan avec les États-Unis
    OL Lyonnes : les premières internationales sur le pont 23/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut