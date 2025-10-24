Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur le 7 octobre, Liana Joseph a été opérée. Une longue période de convalescence s'ouvre à présent devant elle.

C'est la seule ombre au tableau de l'OL Lyonnes* jusqu'à présent dans la saison. Victorieuses de leurs sept matchs, toutes compétitions confondues, les joueuses de Jonatan Giráldez déroulent sur ce début d'exercice 2025-2026. Mais elles ont déjà perdu une coéquipière, Liana Joseph, pour une très longue période.

Le 7 octobre dernier, alors qu'elle jouait son premier match de Ligue des champions face à Arsenal (1-2), l'attaquante s'est gravement blessée au genou. Elle est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur seulement cinq minutes après son entrée en jeu.

Elle avait bien commencé la saison

Nous ne devrions pas la revoir avant la prochaine préparation pour 2026-2027. Ce qui est dommageable pour la joueuse tout d'abord, qui était sur une belle dynamique (quatre apparitions, quatre buts). Pour le club également, puisque cela offre une solution de moins dans le secteur offensif. L'effectif n'en est néanmoins pas dépourvu.

Dans cette épreuve, la footballeuse de 19 ans pourra compter sur le soutien de son équipe, et de ses partenaires. Après son opération, réalisée avec succès en milieu de semaine, elle a reçu la visite de Wendie Renard et Melchie Dumornay. En cette période de trêve internationale, voilà qui doit lui redonner le sourire, alors qu'une épreuve difficile l'attend.

