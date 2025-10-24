Actualités
Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
Alice Sombath avec la France contre l’Angleterre (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

5 Fenottes titulaires pour Allemagne - France, le programme des internationales d'OL Lyonnes ce vendredi

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • De nombreuses Fenottes seront concernées par des matchs internationaux ce vendredi. Le programme commence dès 17h45 avec Allemagne - France.

    Des 20 joueuses de l'OL Lyonnes en lice avec leur sélection respective durant la trêve, 10 seront sur les terrains ce vendredi. Une grosse journée donc, qui débute par un joli choc en Ligue des nations (LDN) à 17h45. La demi-finale aller entre l'Allemagne et la France mettra aux prises cinq footballeuses rhodaniennes.

    Chez les Françaises, Alice Sombath, Selma Bacha, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto seront titulaires. Dans le camp d'en face, Jule Brand démarrera également dans le 11. Précisons qu'Inès Benyahia n'est pas sur la feuille de match pour ce duel.

    Svava titulaire avec le Danemark

    Dans cette même compétition, l'Espagne recevra la Suède d'Elma Nelhage à 20 heures, là aussi dans le cadre de la première manche de la LDN. À 18 heures, il faudra par ailleurs garder un œil sur le Danemark de Sofie Svava, qui va lutter pour ne pas être relégué en division B. La défenseure est titulaire pour cette affiche face à la Finlande.

    Enfin, deux parties amicales sont au menu. Toujours à 18 heures, les Pays-Bas de Damaris Egurrola défieront la Pologne. La milieu de terrain sera remplaçante au coup d'envoi. À 19h30, Ashley Lawrence sera opposée à la Suisse avec le Canada, tandis qu'à 23 heures, Christiane Endler devrait faire son grand retour avec le Chili. Les Chiliennes affrontent le Venezuela à 23 heures pour entamer la Ligue des nations de la CONMEBOL.

    Liana Joseph avec l'équipe de France U19 à l'Euro
    OL Lyonnes : Liana Joseph opérée du genou et soutenue par ses coéquipières
    2 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - ven 24 Oct 25 à 17 h 34

      Zébulone n'est pas titulaire... ouf ! ... les autres vont aussi pouvoir toucher le ballon et sans doute jouer collectif 😂

      Signaler
    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - ven 24 Oct 25 à 17 h 45

      Hello,
      Alice titulaire , heureux pour elle ! 👍
      Et Louisa aux commentaires ...💖

      3 minutes, et ....2 arrets de Peyraud -M.
      edit: et on voit pas le jour !....

      Signaler

    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    5 Fenottes titulaires pour Allemagne - France, le programme des internationales d'OL Lyonnes ce vendredi
