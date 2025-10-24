De nombreuses Fenottes seront concernées par des matchs internationaux ce vendredi. Le programme commence dès 17h45 avec Allemagne - France.

Des 20 joueuses de l'OL Lyonnes en lice avec leur sélection respective durant la trêve, 10 seront sur les terrains ce vendredi. Une grosse journée donc, qui débute par un joli choc en Ligue des nations (LDN) à 17h45. La demi-finale aller entre l'Allemagne et la France mettra aux prises cinq footballeuses rhodaniennes.

Chez les Françaises, Alice Sombath, Selma Bacha, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto seront titulaires. Dans le camp d'en face, Jule Brand démarrera également dans le 11. Précisons qu'Inès Benyahia n'est pas sur la feuille de match pour ce duel.

Svava titulaire avec le Danemark

Dans cette même compétition, l'Espagne recevra la Suède d'Elma Nelhage à 20 heures, là aussi dans le cadre de la première manche de la LDN. À 18 heures, il faudra par ailleurs garder un œil sur le Danemark de Sofie Svava, qui va lutter pour ne pas être relégué en division B. La défenseure est titulaire pour cette affiche face à la Finlande.

Enfin, deux parties amicales sont au menu. Toujours à 18 heures, les Pays-Bas de Damaris Egurrola défieront la Pologne. La milieu de terrain sera remplaçante au coup d'envoi. À 19h30, Ashley Lawrence sera opposée à la Suisse avec le Canada, tandis qu'à 23 heures, Christiane Endler devrait faire son grand retour avec le Chili. Les Chiliennes affrontent le Venezuela à 23 heures pour entamer la Ligue des nations de la CONMEBOL.