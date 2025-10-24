OL - Mercato : Pierre-Antoine Dorival vers un club de National

Élément important de la réserve lyonnaise, Pierre-Antoine Dorival devrait s'engager avec le Stade Briochin. Il serait prêté chez la lanterne rouge de National.

Après Erawan Garnier, la réserve de l'OL pourrait perdre un second élément dans les jours à venir. Titulaire lors de sept des huit rencontres disputée cette saison, en plus d'une entrée en jeu, Pierre-Antoine Dorival est un joueur important dans le groupe de Gueïda Fofana. Mais à 19 ans, le membre de la génération 2006 pourrait aller rendre des services au niveau National.

Selon Match360TV et Ouest-France, le milieu de terrain devrait rejoindre le Stade-Briochin dans les prochains jours. Il sera prêté au club breton en tant que joker, comme l'Olympique lyonnais a pu le faire avec Hans Hateboer. Dernière du championnat, la formation située à Saint-Brieuc a gagné un seul match en troisième division française. Elle possède quatre longueurs de retard sur le premier non relégable.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'OL

À la fois président et entraîneur de l'équipe, Guillaume Allanou cherchait depuis un moment une recrue pour renforcer son entrejeu. En effet, un de ses footballeurs est forfait jusqu'à la fin de l'exercice en raison d'une blessure au talon. Capable d'évoluer comme relayeur, voire en numéro 6, le Sénégalais va connaître sa première expérience à ce niveau.

Arrivé à l'OL en juillet 2024, Pierre-Antoine Dorival a paraphé un contrat professionnel il y a un an, en octobre 2024. Son bail court jusqu'à 2028, et il a déjà participé à quelques entraînements avec les "grands". En sélection, il compte trois capes avec les U20 du Sénégal, et a remporté la Coupe d'Afrique des Nations U17 en 2023.