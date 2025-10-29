Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
Afonso Moreira lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Paris FC - OL : fructifier Strasbourg avec quelques retouches

  • par David Hernandez

    • Trois jours après la victoire contre Strasbourg, l’OL veut enchaîner face au Paris FC. Avec toujours cette attention portée à la rotation avec la perspective de Brest, dimanche soir.

    Quarante-huit heures de différence, cela fait énorme dans le monde du football. Pourtant, c’est bien la différence de temps de récupération qu’il y aura ce mercredi au moment du coup d’envoi de Paris FC - OL à 21h05. Ayant joué vendredi soir à la maison, la formation parisienne va aborder cette rencontre de la 10e journée avec des batteries bien plus chargées que celles de son adversaire. Cependant, au niveau de la dynamique, c’est bien l’OL qui a débarqué mardi soir dans la capitale avec le plus d’ondes positives.

    La blessure de Malick Fofana a certes plombé un peu l’état d’esprit victorieux d’après Strasbourg, mais en renouant avec les trois points et la manière, les joueurs de Paulo Fonseca ont repris leur marche en avant. Le Paris FC a dû de son côté s’incliner à la maison face au FC Nantes (1-2). Il y aura donc un esprit revanchard chez les hommes de Stéphane Gilli et Fonseca ne veut surtout pas prendre ce match à la légère.

    Première titularisation pour De Carvalho ?

    Il y a certes la fatigue des uns et des autres à prendre en compte, ainsi que le déplacement à Brest dès dimanche, toutefois, la visite chez le promu doit permettre de valider le regain de forme. Le Portugais ne va donc pas tout bouleverser, même s’il va logiquement apporter quelques retouches. Une obligatoire avec la blessure de Fofana et un remplaçant déjà désigné, Afonso Moreira. D’autres pour faire souffler et certainement penser à Brest déjà.

    D'après L'Équipe, Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico vont débuter sur le banc, permettant ainsi à Abner de débuter à gauche et à Mathys De Carvalho de connaitre une première titularisation en Ligue 1. Dans ce petit jeu de rotations, Fonseca espère surtout voir son équipe sécuriser rapidement une victoire, afin de faire souffler d’autres en cours de match.

    La composition probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, De Carvalho - Karabec, Tolisso, Moreira - Sulc

    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL - Eagle Football Group : la publication des comptes annuels repoussée

