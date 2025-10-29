Actualités
La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L’OL veut répondre collectivement au coup du sort de Fofana contre le Paris FC

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Trois jours après la blessure de Malick Fofana, l’OL retrouve les terrains de Ligue 1 sans son Belge. Un nouveau coup dur qui ne devrait que renforcer l’état d’esprit collectif lyonnais, en déplacement au Paris FC.

    Rien ne sera épargné aux supporters de l’OL et à tout l’environnement lyonnais. Après une qualification in-extremis en Coupe d’Europe en fin de saison dernière, l’OL avait eu la mauvaise surprise de se voir relégué en Ligue 2. Un sauvetage financier et une mise sur la touche de John Textor ont permis de reprendre le fil de l’histoire, mais cette dernière est loin d’être linéaire. Quand tout semble aller pour le mieux, il faut toujours ce petit truc qui vient gâcher la fête.

    Fin août, ce fut le départ de Georges Mikautadze après un début de saison tonitruant. Ces dernières semaines, les deux défaites de suite contre Toulouse et Nice et pour assaisonner le tout, il y a la blessure de Malick Fofana depuis dimanche soir. Trois mois d’arrêt pour le Belge et un nouveau coup du sort pour la formation lyonnaise. "C’est le football, les blessures arrivent, c’est normal. C’est dur pour Malick et pour nous , parce qu’il est très important", lâchait un brin fataliste Paulo Fonseca mardi en conférence de presse.

    Ne pas gâcher les efforts de Strasbourg

    Le ciel n’est pas tombé sur la tête des Lyonnais, mais presque. Dans cette première partie de saison, les vents ont été contraires, mais le groupe s’est toujours relevé. La victoire contre Strasbourg il y a trois jours en a d’ailleurs été la preuve. Malgré une série négative, une ouverture du score concédée et un penalty raté par Corentin Tolisso, cet OL a fait preuve de caractère pour l’emporter.

    Fonseca compte bien appuyer encore un peu plus sur cette notion de groupe pour réduire au maximum l’influence de l’absence de Malick Fofana jusqu’à février prochain. À force de tirer sur la corde, on se demande bien quand elle craquera, mais ce mercredi (21h05), l’OL veut capitaliser au maximum sur ses trois points dominicaux. "Pour valoriser le match contre Strasbourg, nous devons continuer à gagner, soulignait encore l’entraîneur lyonnais. Si nous n’avons pas cette ambition-là, la victoire de dimanche perdrait un peu de sens."

    À d'autres de reprendre le flambeau

    On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres et à l’OL, ce dicton n’a jamais aussi bien pris son sens que depuis cet été. Composé de joueurs qui n’auraient certainement jamais imaginé porter le maillot lyonnais une fois dans leur vie, le groupe rhodanien tire sa force de ces péripéties vécues depuis des mois. Certes, la blessure de Fofana enlève une très grande qualité au jeu de l’OL. Mais, comme le rappelait Nicolas Puydebois lundi dans "Tant qu’il y aura des Gones", une individualité ne peut briller que par l’effort collectif. 

    Mercredi, d’autres comme Afonso Moreira auront la possibilité de se mettre en lumière et d’en faire profiter tout un club. Ces Lyonnais l’ont appris et acquis depuis trois mois et personne ne veut se laisser abattre par ce nouveau coup du sort. "Nous avons choisi le groupe en tenant compte des personnalités et de l’adhésion au projet collectif, a poursuivi le coach. Les jeunes sont ambitieux et humbles, et au fil des matchs et des résultats, ils comprennent l’importance d’être unis dans tous les moments." Avec 18 points en neuf matchs, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont trop bien démarré pour s’arrêter en si bon chemin.

    3 commentaires
    1. Avatar
      olgoneforever - mer 29 Oct 25 à 8 h 11

      Bien sûre qu'il faut réagir collectivement! Par définition c'est simplement jouer et bien jouer au foot et vaincre.
      Continuer envers et contre tout à se battre pour Malick mais surtout pour ne pas gâcher tout ce qui a été construit !
      Je ne digére toujours pas ce tacle assassin et j attends le jugement de la commission de discipline !

    2. Darn
      Darn - mer 29 Oct 25 à 8 h 28

      De toute manière, depuis le début de la saison, on sent bien qu'on aura pas un buteur à 20 buts, mais plutôt de nombreux buteurs, parce que ce sera par le jeu collectif et non les actions individuelles qu'on marquera le plus souvent. Et n'importe qui" pourra conclure ces actions individuelles, tous les attaquants, tous les milieux, on aura une grande quantité de buteurs différents, plutôt que deux ou trois à 15-20 buts (sur une saison complète, TCC).

    3. Avatar
      brad - mer 29 Oct 25 à 8 h 39

      Maintenant dans ce collectif impliqué dans le projet du club et où personne ne se cache , on peut y croire jusqu'au bout en souhaitant qu'il n'y ait plus de graves blessures aussi bien chez les cadres que sur le banc , on a eu notre taf !

    derniers commentaires
