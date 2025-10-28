Actualités
Paris FC - OL : Descamps, Molebe et Gomes Rodríguez de retour

  • par Gwendal Chabas

    • Paulo Fonseca a convoqué 22 joueurs pour affronter le Paris FC mercredi (21h05). Rémy Descamps, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodríguez retrouvent le groupe.

    Ce n'est pas vraiment le groupe qui est intéressant avec l'OL, mais plutôt le 11 aligné. En effet, il n'y a aucune surprise parmi les 22 joueurs convoqués pour le déplacement au Paris FC mercredi (21h05). Ce match comptant pour la 10e journée de Ligue 1 intervient alors que les Lyonnais sont sur deux succès de rang, à la 4e place, mais orphelins de Malick Fofana.

    Blessé pour trois mois, l'ailier est numériquement remplacé par Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodríguez chez les attaquants. L'Anglais fera le voyage dans la capitale, avant de retrouver sa sélection pour le Mondial U17 en novembre. Les deux jeunes footballeurs avaient pris part au derby des réserves samedi, avec notamment un but pour le Français (2-1).

    Descamps aura manqué un mois et demi de compétition

    Autre enseignement, si on peut le dire ainsi, le retour de Rémy Descamps. Le gardien était sur la touche depuis le 14 septembre, lors de la défaite à Rennes (1-3). Il n'a jamais vraiment coupé avec l'entraînement, mais a remis les gants seulement la semaine passée. Lassine Diarra figure lui hors de l'effectif, tout comme Téo Barisic, une nouvelle fois.

    Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Da Silva - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Hateboer, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah - Karabec, Moreira, Satriano, Ghezzal, Molebe, Rodriguez

