OL : Paulo Fonseca et la force offensive du Paris FC

Avant de défier le Paris FC mercredi (21h05), Paulo Fonseca a présenté les forces du futur adversaire de l'OL. Des atouts principalement offensifs, estime-t-il.

Paulo Fonseca, bien que le match face au Paris FC soit très rapproché, comment comptez-vous reproduire la même performance que face à Strasbourg (2-1) ?

C’est un match différent, face à une équipe différente. Pour que notre victoire de dimanche ait du sens, nous devons continuer à gagner. Sans cette ambition de succès, celui contre Strasbourg perd de sa valeur.

Comment analysez-vous cette formation du PFC ?

Elle a beaucoup de qualités individuelles. Ils ont énormément investi sur des joueurs expérimentés, qui connaissent le championnat. À nous de nous préparer à une confrontation difficile en jouant avec la même ambition que face à Bâle (2-0) et Strasbourg.

L'OL devra se méfier de l'attaque parisienne

Avez-vous repéré des points forts chez votre adversaire ?

Ils sont forts offensivement. Ils marquent très régulièrement (14 buts inscrits en Ligue 1, NDLR). Leur dynamique offensive est très intéressante, car ils ont des joueurs pour faire la différence. Si on veut l'emporter, nous devrons faire une grande prestation défensive.

Vous allez jouer trois fois de suite à l'extérieur, comment abordez-vous cet enchaînement ?

En pensant à la prochaine rencontre. C'est le plus important. On doit nous concentrer là-dessus. Une fois cette étape franchie, on pourra passer à la partie suivante. Ce seront des affiches difficiles.