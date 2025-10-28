OL : Afonso Moreira veut "muscler" son jeu

Passé la découverte de la Ligue 1, Afonso Moreira a identifié son besoin de progresser sur l'aspect physique. Il travaille au quotidien en ce sens.
Ses coéquipiers ont largement vanté ces derniers jours sa capacité de travail. La semaine passée, Afonso Moreira a frappé les esprits en marquant à deux reprises en Ligue Europa (contre Bâle) et en Ligue 1. Dimanche, il s'est mué en héros inattendu face à Strasbourg (2-1), de quoi le récompenser des efforts fournis.
Car en interne, on décrit un garçon toujours de bonne humeur, ne rechignant pas à la tâche. Ce qui se voit sur le terrain. "J'ai toujours eu la culture du travail depuis que je suis tout petit, a-t-il raconté ce mardi. C'est ce qui caractérise mon éducation et mon éthique. J'ai grandi avec ça, et je continue à le faire depuis que je suis arrivé à Lyon grâce à mes partenaires et au staff."
Des séances de musculation supplémentaire
En plus des exercices avec le groupe, le Portugais, international Espoirs (une cape) s'astreint à un régime particulier pour s'épaissir physiquement. "Je m'aperçois que la Ligue 1 est très physique. Je cherche donc à m'améliorer, à progresser sur cet aspect, je m'exerce beaucoup pour pallier ce manque. Nous avons vu ça avec l'encadrement, et c'est vrai que je fais davantage de séances, surtout musculaires", expliquait l'ancien du Sporting.
Des qualités athlétiques qu'il convient en effet de bonifier afin de poursuivre sur cette belle lancée. D'autant plus qu'avec la blessure de Malick Fofana, son rôle est amené à évoluer au sein de l'équipe. Et ce, dès mercredi contre le Paris FC (21h05).
Il aurait pu demander des conseils a l'alterophile suisse qu'on a affronter jeudi dernier
Marrant la réaction hier sur le plateau de TKYDG, Afonso marque deux fois le même type de but, et leur réaction a tout de suite été de dire qu'il l'ont aussi vu dévisser en tribune. Et même Nico Puydebois a dit que la foudre ne tapait "jamais deux fois au même endroit", sous-entendu c'est un gros coup de chatte qui ne se reverra pas tous les week-ends.
Alors je sais pas si effectivement c'est un gros coup de chance, mais les deux buts sont magnifiques dans le cadrage de la défense et la précision technique pour trouver le trou. Il a dû beaucoup le faire à l'entrainement, et j'ai la naïveté de croire que ce n'est pas non plus dû au hasard.
A un moment quand le choix de la surface de pied est le bon ben ça fait plus souvent ficelle.
Il en remarquera des buts du genre, j'en suis convaincu. C'est pas Nuamah qui en marque un sur 20 mais lui on sent que c'est bien moins maitrisé.
J'ai pas vu l'émission mais pour moi c'est pas vraiment les 2 mêmes buts. Contre Bâle, il fait une course de 25m et il brosse le ballon alors que contre le Racing, il fait un crochet et il enroule parfaitement. Il a peut-être une bonne capacité à prendre la bonne surface du pied au moment de frapper
je pense que tu as totalement raison afonso non seulement est trés rapide mais il est souvent clinique face au gardien adverse...et je pense comme toi qu'il en marquera d'autres...
Aprés j'espère que Malik reviendra vite....