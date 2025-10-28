Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
Afonso Moreira lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : Afonso Moreira veut "muscler" son jeu

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Passé la découverte de la Ligue 1, Afonso Moreira a identifié son besoin de progresser sur l'aspect physique. Il travaille au quotidien en ce sens.

    Ses coéquipiers ont largement vanté ces derniers jours sa capacité de travail. La semaine passée, Afonso Moreira a frappé les esprits en marquant à deux reprises en Ligue Europa (contre Bâle) et en Ligue 1. Dimanche, il s'est mué en héros inattendu face à Strasbourg (2-1), de quoi le récompenser des efforts fournis.

    Car en interne, on décrit un garçon toujours de bonne humeur, ne rechignant pas à la tâche. Ce qui se voit sur le terrain. "J'ai toujours eu la culture du travail depuis que je suis tout petit, a-t-il raconté ce mardi. C'est ce qui caractérise mon éducation et mon éthique. J'ai grandi avec ça, et je continue à le faire depuis que je suis arrivé à Lyon grâce à mes partenaires et au staff."

    Des séances de musculation supplémentaire

    En plus des exercices avec le groupe, le Portugais, international Espoirs (une cape) s'astreint à un régime particulier pour s'épaissir physiquement. "Je m'aperçois que la Ligue 1 est très physique. Je cherche donc à m'améliorer, à progresser sur cet aspect, je m'exerce beaucoup pour pallier ce manque. Nous avons vu ça avec l'encadrement, et c'est vrai que je fais davantage de séances, surtout musculaires", expliquait l'ancien du Sporting.

    Des qualités athlétiques qu'il convient en effet de bonifier afin de poursuivre sur cette belle lancée. D'autant plus qu'avec la blessure de Malick Fofana, son rôle est amené à évoluer au sein de l'équipe. Et ce, dès mercredi contre le Paris FC (21h05).

    à lire également
    Clément Turpin
    Brest - OL avec Clément Turpin aux manettes
    4 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - mar 28 Oct 25 à 18 h 18

      Il aurait pu demander des conseils a l'alterophile suisse qu'on a affronter jeudi dernier

      Signaler
    2. cavegone
      cavegone - mar 28 Oct 25 à 18 h 26

      Marrant la réaction hier sur le plateau de TKYDG, Afonso marque deux fois le même type de but, et leur réaction a tout de suite été de dire qu'il l'ont aussi vu dévisser en tribune. Et même Nico Puydebois a dit que la foudre ne tapait "jamais deux fois au même endroit", sous-entendu c'est un gros coup de chatte qui ne se reverra pas tous les week-ends.

      Alors je sais pas si effectivement c'est un gros coup de chance, mais les deux buts sont magnifiques dans le cadrage de la défense et la précision technique pour trouver le trou. Il a dû beaucoup le faire à l'entrainement, et j'ai la naïveté de croire que ce n'est pas non plus dû au hasard.

      A un moment quand le choix de la surface de pied est le bon ben ça fait plus souvent ficelle.
      Il en remarquera des buts du genre, j'en suis convaincu. C'est pas Nuamah qui en marque un sur 20 mais lui on sent que c'est bien moins maitrisé.

      Signaler
      1. olympiklyon
        olympiklyon - mar 28 Oct 25 à 19 h 01

        J'ai pas vu l'émission mais pour moi c'est pas vraiment les 2 mêmes buts. Contre Bâle, il fait une course de 25m et il brosse le ballon alors que contre le Racing, il fait un crochet et il enroule parfaitement. Il a peut-être une bonne capacité à prendre la bonne surface du pied au moment de frapper

        Signaler
    3. Avatar
      chiesa for ever - mar 28 Oct 25 à 18 h 44

      je pense que tu as totalement raison afonso non seulement est trés rapide mais il est souvent clinique face au gardien adverse...et je pense comme toi qu'il en marquera d'autres...
      Aprés j'espère que Malik reviendra vite....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Clément Turpin
    Brest - OL avec Clément Turpin aux manettes 18:20
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Afonso Moreira veut "muscler" son jeu 17:35
    Paulo Fonseca lors d'OM - OL
    OL : Paulo Fonseca et la force offensive du Paris FC 16:50
    Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg
    OL - Strasbourg : Liam Rosenior fait son mea-culpa 16:00
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    L'OL en réflexion sur le mercato hivernal 15:10
    OL - Strasbourg (2-1) : Doukouré devait bien être exclu pour son tacle sur Fofana 14:30
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    Paris FC - OL : encore trop tôt pour Hans Hateboer 14:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira pour sa première avec l'OL contre le RWDM Brussels
    Paris FC - OL : Afonso Moreira succèdera à Malick Fofana 13:25
    OL Lyonnes : un menu copieux pour les internationales ce mardi 12:40
    Houssem Aouar et Moussa Dembélé lors de Paris FC - OL
    OL : des retrouvailles singulières avec le Paris FC 11:50
    Malick Fofana lors d'OL - Metz
    OL - Mercato : Malick Fofana ne pourra pas être remplacé 11:00
    John Textor, président e l'OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil
    OL : John Textor n'a pas abandonné l'idée d'acheter un club anglais 10:10
    Vicki Becho (OL Lyonnes) France U23
    OL Lyonnes : nouveau match nul pour Becho avec la France U23 09:25
    Malick Fofana lors d'OL - Francfort
    OL : Moreira, Abner, réorganisation tactique... Comment gérer l'absence de Fofana ? 08:40
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    L’OL Académie dans le top 50 mondial des centres de formation 08:00
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    OL : Orel Mangala a repris l'entraînement 07:30
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    OL : une opération rapide pour Fofana ? 27/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut