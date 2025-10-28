OL : Afonso Moreira veut "muscler" son jeu

Passé la découverte de la Ligue 1, Afonso Moreira a identifié son besoin de progresser sur l'aspect physique. Il travaille au quotidien en ce sens.

Ses coéquipiers ont largement vanté ces derniers jours sa capacité de travail. La semaine passée, Afonso Moreira a frappé les esprits en marquant à deux reprises en Ligue Europa (contre Bâle) et en Ligue 1. Dimanche, il s'est mué en héros inattendu face à Strasbourg (2-1), de quoi le récompenser des efforts fournis.

Car en interne, on décrit un garçon toujours de bonne humeur, ne rechignant pas à la tâche. Ce qui se voit sur le terrain. "J'ai toujours eu la culture du travail depuis que je suis tout petit, a-t-il raconté ce mardi. C'est ce qui caractérise mon éducation et mon éthique. J'ai grandi avec ça, et je continue à le faire depuis que je suis arrivé à Lyon grâce à mes partenaires et au staff."

Des séances de musculation supplémentaire

En plus des exercices avec le groupe, le Portugais, international Espoirs (une cape) s'astreint à un régime particulier pour s'épaissir physiquement. "Je m'aperçois que la Ligue 1 est très physique. Je cherche donc à m'améliorer, à progresser sur cet aspect, je m'exerce beaucoup pour pallier ce manque. Nous avons vu ça avec l'encadrement, et c'est vrai que je fais davantage de séances, surtout musculaires", expliquait l'ancien du Sporting.

Des qualités athlétiques qu'il convient en effet de bonifier afin de poursuivre sur cette belle lancée. D'autant plus qu'avec la blessure de Malick Fofana, son rôle est amené à évoluer au sein de l'équipe. Et ce, dès mercredi contre le Paris FC (21h05).