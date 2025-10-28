Actualités
Clément Turpin
Clément Turpin (Photo by Adam Warzawa / various sources / AFP)

Brest - OL avec Clément Turpin aux manettes

  • par Gwendal Chabas

    • Lors de la 11e journée de Ligue 1, l'OL voyagera à Brest. L'affiche se disputera dimanche à 20h45, avec Clément Turpin au sifflet.

    Un Paris - Brest moins comestible que le célèbre gâteau. Cette semaine, l'OL affrontera, à chaque fois à l'extérieur, le Paris FC et Brest. Le premier rendez-vous est prévu mercredi à 21h05 du côté de Jean-Bouin. Le second se tiendra dimanche soir, à 20h45, au stade Francis-Le Blé.

    Ce duel face aux Brestois aura pour décor la 11e journée de Ligue 1, avec la volonté pour l'Olympique lyonnais de poursuivre son bon début de saison (4e, 18 points). Un déplacement toujours difficile dans le Finistère, même si le SB29 est aujourd'hui dans le ventre mou (12e).

    Arbitre d'OL - Angers cette saison

    Aux commandes de cette partie, nous retrouverons un visage très connu de notre championnat. Clément Turpin dirigera son 52e match des Rhodaniens au cours de sa carrière. Lors de l'exercice 2025-2026, il a officié au cours du succès 1 à 0 des coéquipiers de Corentin Tolisso face à Angers en septembre. Un arbitre de grande expérience (43 ans).

    Afin de mener à bien sa mission, il comptera sur l'appui de ses assistants, Nicolas Danos et Benjamin Pagès. Le 4e arbitre sera Abdelatif Kherradji. Rôle à présent central dans une rencontre, la var reviendra à Bastien Dechepy et Christian Guillard.

