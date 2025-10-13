Actualités
Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
Tanner Tessmann lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l’OL est l’équipe qui commet le plus de fautes

  • par David Hernandez

    • Après sept journées de Ligue 1, l’OL se place à la quatrième place du classement, à un point du PSG. Une position qui s’explique par la solidité défensive et un état d’esprit de lâche-rien, qui se traduit par beaucoup de fautes.

    "La star, c’est l’équipe". Paulo Fonseca le martèle depuis le début de la saison. Face à la perte de plusieurs individualités comme Alexandre Lacazette ou Rayan Cherki, le coach de l’OL ne cesse de mettre en avant l’unité de son groupe sur les trois premiers mois de la saison. Cela porte ses fruits puisque la formation rhodanienne pointe à la 4e place du classement, à seulement une unité du PSG, leader. Sans l’accroc de Toulouse avant la trêve, le bilan aurait pu être encore plus positif. Que cela ne tienne, ces sept premières journées de Ligue 1 ont redonné de l’optimisme à l’environnement lyonnais, après un début d’été compliqué.

    Plus de 16 fautes par match

    Que ce soit en coulisses ou sur le terrain, tout le monde tire dans le même sens et cela permet ainsi de faire front collectivement. Avec la meilleure défense du championnat, l’OL fait preuve d’une solidité qu’on ne lui connaissait plus ces dernières saisons. Moins talentueux intrinsèquement, mais plus besogneux, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont des lâche-rien. Quitte à multiplier les fautes. Avec 115 coups de sifflet en leur défaveur, les Lyonnais sont les plus sanctionnés de la Ligue 1, comme avancé par la LFP via Stats Perform. Les matchs contre l’OL sont d’ailleurs ceux qui engendrent le plus de fautes (212) sur les 630 minutes jouées depuis le début de la saison.

    à lire également
    Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
    En plus de l’OL, Ernest Nuamah a désormais un autre objectif avec le Ghana

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Supporters de Saint-Etienne
    ASSE - OL : le jugement des supporters stéphanois finalement reporté à novembre 16:10
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    Ligue 1 : l’OL est l’équipe qui commet le plus de fautes 15:20
    Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
    En plus de l’OL, Ernest Nuamah a désormais un autre objectif avec le Ghana 14:30
    Le plateau de TKYDG
    OL - Médias : abonnez-vous à notre compte TikTok 13:40
    Paulo Fonseca à l'entraînement de l'OL
    Ligue 1 : avec 11 entraîneurs en 10 ans, l’OL n’est pourtant pas le cancre 12:50
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Ligue 1 : l’OL va devoir patienter pour préparer Nice au complet 12:00
    L'arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne - OL
    Deux supporters jugés ce lundi suite au derby interrompu ASSE - OL 11:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Zack Nani va diffuser les matchs des Espoirs
    Streamer fan de l’OL, Zack Nani va diffuser les matchs des Espoirs français 10:20
    Adam Karabec avec la République tchèque
    Karabec (OL) marque son premier but avec la Tchéquie 09:30
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Jonatan Giraldez : "À l'OL Lyonnes, j'ai pu commencer un projet de presque zéro" 08:45
    Castello Lukeba, ancien défenseur de l'OL avec les Bleus
    Mercato : combien pourrait encore rapporter Lukeba à l’OL ? 08:00
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : pas de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi 07:30
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    Enzo Reale et l'OL Légendes régalent à Colombier-Saugnieu 12/10/25
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    OL : Sulc titulaire, Karabec remplaçant pour Îles Féroé - Tchéquie 12/10/25
    Didier Deschamps - selectionneur de l Equipe de France
    L'OL conserve un record devant le PSG chez les Bleus 12/10/25
    Malick Fofana après son but lors d'OL - Metz
    Mercato : Fofana plus haute valeur marchande de l’OL 12/10/25
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    L’OL abat un très gros travail sans ballon 12/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut