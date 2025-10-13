Ligue 1 : l’OL est l’équipe qui commet le plus de fautes

Après sept journées de Ligue 1, l’OL se place à la quatrième place du classement, à un point du PSG. Une position qui s’explique par la solidité défensive et un état d’esprit de lâche-rien, qui se traduit par beaucoup de fautes.

"La star, c’est l’équipe". Paulo Fonseca le martèle depuis le début de la saison. Face à la perte de plusieurs individualités comme Alexandre Lacazette ou Rayan Cherki, le coach de l’OL ne cesse de mettre en avant l’unité de son groupe sur les trois premiers mois de la saison. Cela porte ses fruits puisque la formation rhodanienne pointe à la 4e place du classement, à seulement une unité du PSG, leader. Sans l’accroc de Toulouse avant la trêve, le bilan aurait pu être encore plus positif. Que cela ne tienne, ces sept premières journées de Ligue 1 ont redonné de l’optimisme à l’environnement lyonnais, après un début d’été compliqué.

Plus de 16 fautes par match

Que ce soit en coulisses ou sur le terrain, tout le monde tire dans le même sens et cela permet ainsi de faire front collectivement. Avec la meilleure défense du championnat, l’OL fait preuve d’une solidité qu’on ne lui connaissait plus ces dernières saisons. Moins talentueux intrinsèquement, mais plus besogneux, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont des lâche-rien. Quitte à multiplier les fautes. Avec 115 coups de sifflet en leur défaveur, les Lyonnais sont les plus sanctionnés de la Ligue 1, comme avancé par la LFP via Stats Perform. Les matchs contre l’OL sont d’ailleurs ceux qui engendrent le plus de fautes (212) sur les 630 minutes jouées depuis le début de la saison.