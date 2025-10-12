L'OL conserve un record devant le PSG chez les Bleus

Vendredi, l’équipe de France s’est imposée face à l’Azerbaïdjan. Sans joueur de l’OL, ce qui est presque devenu une habitude depuis plusieurs années. Mais surtout sans joueur du PSG, mettant fin à une série qui permet au club lyonnais de garder la plus longue longévité avec un joueur présent en Bleus.

Depuis plusieurs mois, les listes de Didier Deschamps donnent lieu à une vague de contestation, notamment sur l’absence de Corentin Tolisso. Malgré un retour au premier plan avec l’OL, le capitaine reste en salle d’attente. Hormis la sélection de Rayan Cherki en juin dernier, le club lyonnais continue donc de briller par son absence en Bleus, bien loin de l’âge d’or des années 2000. D’ailleurs, un record tient toujours concernant l’histoire entre l’équipe de France et l’OL et n’est pas prêt de tomber. Celui du plus grand nombre de matchs consécutifs avec un joueur lyonnais présent sur le terrain. Comme rapporté par le compte X Stats Foot, l’OL avait porté cette série à 90 entre août 2004 et juin 2011.

Deux Parisiens restés sur le banc contre l'Azerbaïdjan

Ce record ne devrait pas tomber de sitôt puisque le PSG, seul club vraiment capable d’y parvenir, a vu sa série stoppée pour France - Azerbaïdjan. Avec les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué avant le rassemblement, puis celle de Bradley Barcola au moment de se rendre à Clairefontaine, le club parisien a brillé par son absence dans le onze français. Lucas Chevalier et Lucas Hernández ont regardé la victoire de vendredi (3-0) du banc de touche, stoppant ainsi la série à 46 matchs pour le PSG.