Actualités
Didier Deschamps - selectionneur de l Equipe de France
Didier Deschamps – selectionneur de l Equipe de France

L'OL conserve un record devant le PSG chez les Bleus

  • par David Hernandez

    • Vendredi, l’équipe de France s’est imposée face à l’Azerbaïdjan. Sans joueur de l’OL, ce qui est presque devenu une habitude depuis plusieurs années. Mais surtout sans joueur du PSG, mettant fin à une série qui permet au club lyonnais de garder la plus longue longévité avec un joueur présent en Bleus.

    Depuis plusieurs mois, les listes de Didier Deschamps donnent lieu à une vague de contestation, notamment sur l’absence de Corentin Tolisso. Malgré un retour au premier plan avec l’OL, le capitaine reste en salle d’attente. Hormis la sélection de Rayan Cherki en juin dernier, le club lyonnais continue donc de briller par son absence en Bleus, bien loin de l’âge d’or des années 2000. D’ailleurs, un record tient toujours concernant l’histoire entre l’équipe de France et l’OL et n’est pas prêt de tomber. Celui du plus grand nombre de matchs consécutifs avec un joueur lyonnais présent sur le terrain. Comme rapporté par le compte X Stats Foot, l’OL avait porté cette série à 90 entre août 2004 et juin 2011.

    Deux Parisiens restés sur le banc contre l'Azerbaïdjan

    Ce record ne devrait pas tomber de sitôt puisque le PSG, seul club vraiment capable d’y parvenir, a vu sa série stoppée pour France - Azerbaïdjan. Avec les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué avant le rassemblement, puis celle de Bradley Barcola au moment de se rendre à Clairefontaine, le club parisien a brillé par son absence dans le onze français. Lucas Chevalier et Lucas Hernández ont regardé la victoire de vendredi (3-0) du banc de touche, stoppant ainsi la série à 46 matchs pour le PSG.

    à lire également
    Malick Fofana après son but lors d'OL - Metz
    Mercato : Fofana plus haute valeur marchande de l’OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Didier Deschamps - selectionneur de l Equipe de France
    L'OL conserve un record devant le PSG chez les Bleus 15:40
    Malick Fofana après son but lors d'OL - Metz
    Mercato : Fofana plus haute valeur marchande de l’OL 14:50
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    L’OL abat un très gros travail sans ballon 14:00
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL - DNCG : huit semaines avant d'en savoir plus sur le mercato hivernal 13:10
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    OL : huit joueurs à 500 minutes ou plus cette saison 12:20
    Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
    Merah titulaire et Molebe (OL) buteur avec l’équipe de France U19 11:30
    Castello Lukeba face à Evann Guessand lors de Nantes - OL
    Mercato : Lukeba n’exclut "pas un retour un jour" à l’OL 10:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les U15 de l'OL fêtent leur victoire contre Saint-Etienne
    OL Académie : la fibre gagnante du derby même chez les U15 09:50
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Une trop grande envie de maîtrise ou simple fatigue pour l'OL ? 09:00
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    Académie : les U17 de l'OL gagnent et mettent la pression 08:10
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L’OL Légendes en exhibition ce dimanche à Colombier-Saugnieu (10h30) 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : l'OL doit apprendre à rester vigilant jusqu'au bout 11/10/25
    Florent Balmont, ancien milieu de l'OL, désormais entraîneur
    OL Académie : le derby face à Saint-Priest revient aux U19 11/10/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    OL - Capitanat : Tolisso a égalé Violeau et se rapproche de López 11/10/25
    Saël Kumbedi (OL) face à Dante (Nice)
    Nice encore sans son capitaine Dante face à l'OL ? 11/10/25
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue 1 : sans surprise, l'OL joue en effectif réduit 11/10/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Cécile Bessière pour arbitrer le match OL Lyonnes - Nantes 11/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut