Mercato : Lukeba n’exclut "pas un retour un jour" à l’OL

Parti au RB Leipzig à l’été 2023, Castello Lukeba garde un regard attentif sur l’OL. Le défenseur central ne ferme pas la porte à un retour d’ici à la fin de sa carrière.

Ces dernières saisons, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou même Rachid Ghezzal ont fait le choix d’un retour au bercail. Entre l’OL et ses joueurs formés, il existe un lien spécial, qu’il est très difficile de retrouver dans d’autres clubs. La formation a toujours fait la fierté lyonnaise et a rendu de fiers services à l’équipe première. Il faudrait plus de dix doigts pour faire la liste de tous les éléments qui ont réussi au haut niveau après l’Académie. Castello Lukeba fait partie de cette catégorie.

S’il n’a joué que deux saisons comme titulaire à l’OL, le défenseur a rapporté une belle somme à son club formateur à l’été 2023. Le départ a été un peu houleux, mais Lukeba reste attaché à son club de cœur. "Est-ce que je reviendrai un jour à l'Olympique lyonnais ? Franchement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais bien sûr, que je ne ferme pas du tout la porte, ce serait un plaisir de revenir là où tout a commencé, a répondu l’international français dans le podcast After Allemagne de RMC. Ça reste mon club de cœur où j'ai gardé mes meilleurs souvenirs. "

"Revenir avec Gusto et Barcola ? Pourquoi pas"

À 23 ans, Castello Lukeba ne se voit malgré tout pas un avenir à court terme entre Rhône et Saône. Malgré sa prolongation de contrat à Leipzig, l’international français vise "un top club européen" dans les mois à venir. Cela pourrait permettre à l’OL d’encaisser quelques millions d’euros supplémentaires grâce à un intéressement inclus au moment de son départ. Après une carrière qu’il espère riche, Lukeba ne ferme donc pas la porte à un destin à la Lacazette. Au point de suivre les traces de son ancien capitaine, en ne revenant pas seul à la maison. "Revenir un jour avec Malo Gusto et Bradley Barcola ? Pourquoi pas, si c'est faisable. On a toujours cet amour pour l'OL. Un jour, qui sait ?"