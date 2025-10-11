Actualités
Ballon OL à l'entraînement
Ballon OL à l’entraînement / (Crédit : Romane Thevenot)

OL Académie : les U19 et U17 veulent garder le rythme

  • par Gwendal Chabas

    • Deuxièmes de leur poule respective, les U19 et U17 de l'OL jouent ce samedi à 15 heures. Deux réceptions face à des mal-classés qui pourraient leur permettent de poursuivre leur bonne dynamique du début de saison.

    Pour le moment, on peut dire que le début de saison de l'OL se passe plutôt bien dans toutes les catégories. La réserve est certes en retrait, mais les professionnels, les U19 et U17 jouent les premiers rôles. Si le groupe de Paolo Fonseca fait relâche ce week-end, trêve internationale oblige, ce n'est pas le cas des plus jeunes.

    Privé de quelques éléments majeurs eux aussi appelés en sélection, l'effectif de Florent Balmont reçoit à 15 heures l'AS Saint-Priest. Le derby de cette poule B que les Lyonnais appréhendent idéalement jusqu'ici avec 16 points en sept journées. Deuxièmes, ils accusent trois longueurs de retard sur Clermont, qui recevra dans le même temps Dijon.

    Les U19 sans leur capitaine

    Les Rhodaniens, sans leur capitaine Kenan Doganay, batailleront face à l'avant-dernier au classement. Objectif, suivre le rythme des Clermontois, voire plus si les Dijonnais parviennent à les accrocher. Mais attention, car on sait que les clubs amateurs travaillent aujourd'hui beaucoup mieux et peuvent rivaliser avec certains centres de formation.

    Les protégés de Samy Saci seront dans le même cas de figure, toujours à Meyzieu. Ils défieront Illzach Modenheim, également à 15 heures. Les Alsaciens sont 13es sur 14 et n'ont gagné qu'une seule de leurs sept rencontres jusqu'à présent. Cette partie est néanmoins à aborder avec sérieux pour les U17 s'ils veulent mettre la pression sur Metz, coleader avec 16 unités et qui jouera dimanche.

