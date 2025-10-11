France U19 : Merah et Molebe (OL) en lice ce samedi

Match amical ce samedi à 15 heures pour Khalis Merah et Enzo Molebe. Non pas avec l'OL, mais avec l'équipe de France U19 qui affronte la Suisse.

Depuis mardi, l'équipe de France U19 est réunie à Marbella, en Espagne. Un endroit renommé pour organiser de très nombreux matchs amicaux entre les clubs et les sélections. Ce samedi, à l'affiche, nous retrouverons notamment les protégés de Johan Radet, qui remplace Bernard Diomède, actuellement au Chili avec les U20 pour le Mondial.

Dans ce groupe, les Lyonnais s'intéresseront principalement aux prestations de deux éléments. Non-relâchés par l'OL pour la Coupe du monde, Khalis Merah et Enzo Molebe passent la trêve internationale avec les Bleuets. Ces deux joueurs de l'effectif professionnel rhodanien vont gagner du temps de jeu avec les Français, et ce, dès ce samedi.

Préparer les éliminatoires à l'Euro

Ils affronteront, à 15 heures, la Suisse. Il s'agit du premier de leurs deux rencontres de préparation durant ce stage. Les jeunes de la génération 2007 enchaîneront mardi face aux Pays-Bas (11 heures). On devrait avoir beaucoup de turnover entre ces deux échéances puisque 23 footballeurs sont convoqués pour ce rassemblement.

Ce dernier servira à préparer un événement important, le premier tour des qualifications à l'Euro U19. Celui-ci aura lieu entre le 12 et le 18 novembre prochain. Mais avant cela, place à ces matchs en Andalousie.