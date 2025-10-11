OL : les attentes de Paolo Fonseca envers Enzo Molebe

À 18 ans, Enzo Molebe lance petit à petit sa carrière professionnelle. Avec les exigences supplémentaires que cela demande pour un jeune joueur, ce qui se traduit dans sa relation avec le coach, Paolo Fonseca.

Depuis le début de la saison, il est souvent question de Khalis Merah du côté de l'OL. Le milieu de terrain est, si on peut le dire ainsi, la figure de proue de la génération 2007 lyonnaise. Mais Enzo Molebe suit de près, lui qui a paraphé son premier contrat professionnel à 16 ans, en juin 2024. Son nom revient d'ailleurs depuis un moment dans l'actualité rhodanienne, au point d'attirer la curiosité de bonnes écuries en Europe.

Pour l'instant, l'international français U19 compte quatre apparitions chez les "grands", dont deux en Ligue Europa et une en Ligue 1. Pas épargné par les pépins physiques, il doit encore apprendre à gérer les exigences et la répétition des efforts que réclame le haut niveau.

Fonseca insiste sur sa "compréhension du jeu"

Aujourd'hui, il est pleinement intégré dans le groupe, même s'il lui est arrivé de manquer quelques matchs. L'attaquant fait en tout cas partie des options de Paolo Fonseca. "Ça se passe bien. On ne parle pas beaucoup (avec le coach), mais il est derrière moi, il me soutient, me conseille. Il me dit ce qu'il aime bien, ce que je dois améliorer. L'entraîneur apprécie ma percussion, mais il me demande de mieux alterner entre ça et le jeu combiné, a-t-il confié à Onze Mondial. Il faut que je sache quand dribbler et quand calmer. Car j’ai tendance à toujours vouloir percuter, il veut que je comprenne mieux le jeu."

Alexandre Lacazette comme exemple

Un axe de progression important pour celui que le Guardian classait comme l'un des meilleurs footballeurs de sa génération l'an passé. Pour cela, il peut s'appuyer sur des exemples qui ont réussi. "Alex Lacazette, je ne vois que par lui. Karim Benzema, j’étais trop petit, je n’ai pas pu le voir évoluer à l’OL. Mais vraiment, Alex, je l’ai toujours regardé avec un œil différent, insistait Enzo Molebe. Je ne sais même pas s'il est au courant, mais c'était l'un des attaquants que je préférais regarder. J’ai vu des vidéos de Sonny Anderson aussi, c’était un tueur."

Né à Décines puis parti très jeune en région parisienne, l'avant-centre est finalement revenu dans la région en signant en U13 à l'Olympique lyonnais. Ces derniers mois, il a pu côtoyer son ancien capitaine, surtout à l'entraînement. Ne lui reste plus qu'à tenter de suivre sa trace.