Aujourd'hui joueuse d'Al-Ula FC, en Arabie Saoudite, Amel Majri a annoncé ce samedi qu'elle mettait un terme à sa carrière internationale.

Elle avait déjà refermé un chapitre important de son histoire à l'intersaison. Après 15 années chez les "grandes" à l'OL Lyonnes, Amel Majri a quitté le Rhône l'été dernier. Elle a pris la direction de l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Ula FC. Arrivée à 15 ans chez les Fenottes, elle tournait la page de son club de toujours. Non sans un dernier hommage au mois d'août.

Un départ au Moyen-Orient qui, forcément, impactait la suite de sa carrière avec la France. Certes retenue pour l'Euro, elle n'avait pas eu le droit à beaucoup de minutes au cours de la compétition (99, pour un but en deux apparitions). Ce samedi, elle a donc décidé de mettre un terme à cette aventure bleue.

Majri ne souhaite pas un "rôle de remplaçante"

Elle s'est confié à l'AFP à ce sujet. "Le sélectionneur m'appelait surtout pour mon expérience. Il y a le fait aussi que je joue en Arabie saoudite et comme il y a moins d'intensité, j'allais être moins appelée, a-t-elle reconnu. Je ne me vois pas dans ce rôle de remplaçante qui est appelée pour son expérience car je suis une compétitrice."

La milieu offensive veut laisser la place à la relève. "Je préfère que ce soit une jeune qui puisse bénéficier de tous ces matchs pour acquérir de l'expérience. J'avais déjà cette idée en tête après l'Euro. Donc, quand Laurent Bonadei (le sélectionneur, NDLR) m'a appelé pour me dire que je ne serai pas convoquée au prochain rassemblement (en octobre), cela a conforté ma décision."

Renard et Le Sommer pourraient-elles suivre ?

Voilà qui vient clôturer plus de 11 ans de présence internationale pour Amel Majri, depuis sa première cape le 7 mai 2014 face à la Hongrie. À 32 ans, elle a connu 82 sélections, marqué 13 buts et disputé cinq phases finales d'une grande compétition. Est-ce que Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, absentes à l'Euro, seront les prochaines à reposer le maillot français ? Pour l'instant, il n'en est rien.