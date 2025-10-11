Sept mois après sa dernière sélection, Tanner Tessmann était titulaire avec les États-Unis contre l'Équateur. Retrouvez tous les derniers résultats des internationaux lyonnais.

Vendredi, si l'on y ajoute la nuit nous menant à ce samedi, était extrêmement chargé pour les internationaux de l'OL. Ils étaient huit sur les terrains, dont Alejandro Gomes Rodriguez (Angleterre U20) et Moussa Niakhaté (Sénégal). Parmi les points marquants, nous avions le retour de Tanner Tessmann en sélection, lui qui n'avait plus côtoyé son équipe nationale depuis mars 2025.

9e sélection pour Tessmann

Le milieu de terrain, qui s'impose dans l'entrejeu lyonnais en ce début de saison, était même titulaire face à l'Équateur. Il a joué l'ensemble du match amical avec les États-Unis, pour un résultat final d'un but partout. D'abord menés, les Américains sont revenus à hauteur grâce à Folarin Balogun en deuxième période.

Il s'agissait de la 9e cape de Tessmann, qui pourrait fêter sa 10e contre l'Australie mercredi matin en France (3 heures). Un duel disputé au Colorado trois jours avant d'aller à Nice avec son club le samedi 18 octobre.

Toujours en Amérique du Nord, L'Argentine de Nicolas Tagliafico défiait le Venezuela au cours d'une rencontre de préparation. Le latéral gauche est resté sur la pelouse durant la première période, avant de sortir. L'Albiceleste a gagné sur la plus petite des marges (1-0). Elle aussi est attendue mercredi prochain (2 heures) à Chicago, face à Porto Rico.

Fofana et la Belgique sous pression pour le Mondial

Pour ces deux hommes, il sera avant tout question de récupération dans les jours à venir. Du côté de l'Europe, nous avions Malick Fofana, qui recevait la Macédoine du Nord avec la Belgique. Une affiche cruciale dans la course au Mondial 2026. Et les protégés de Rudi Garcia se sont tirés une balle dans le pied en ne gagnant pas contre un concurrent direct (0-0).

L'ailier est entré pour le dernier quart d'heure, se montrant dangereux sur une frappe (88e). Insuffisant pour dépasser son adversaire du jour au classement. Les Belges restent deuxièmes (11 points), à une longueur des Macédoniens, qui comptent une partie en plus. Mais les Diables Rouges sont sous la pression du Pays de Galles (10 unités), qu'ils défieront lundi dans un choc crucial (20h45).

De Carvalho et Moreira vainqueurs avec les U20 portugais

Au Portugal, Mathys De Carvalho a fait ses premiers pas chez les U20. Deux ans après ses seules sélections avec les U18, le footballeur rhodanien a participé aux vingt dernières minutes de la confrontation amicale contre l'Allemagne. Mais il n'a pas évolué aux côtés de son coéquipier Afonso Moreira, dans le 11 mais sorti juste avant.

Les Portugais ont finalement remporté ce match 2 à 1 avec une réalisation victorieuse à la 84e minute. Ils retrouveront les Allemands lundi en début d'après-midi (14 heures).

Bryan Meyo peut croire à la qualification à la Coupe du monde

Enfin, en Afrique, n'oublions pas Bryan Meyo, qui évolue en réserve avec l'OL. Le Gabonais est resté sur le banc lors du succès fou 4-3 devant la Gambie (rencontre jouée au Kenya). Ils s'en sont sortis grâce au quadruplé de Pierre-Emerick Aubameyang, exclu à cinq minutes du terme.

Deuxièmes de leur groupe qualification à la prochaine Coupe du monde, les Panthères talonnent la Côte d'Ivoire (23 points contre 22). Tout se jouera lors de la dernière journée des éliminatoires. Le Gabon sera opposé au Burundi, les Ivoiriens au Kenya, le mardi 14 octobre.