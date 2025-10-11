Actualités

France : Samuel Umtiti (ex-OL) a reçu un hommage après sa retraite sportive

  • par Gwendal Chabas

    • Vainqueur de la Coupe du monde en 2018, Samuel Umtiti a reçu un hommage au Parc des Princes vendredi. Mi-septembre, il avait annoncé sa retraite sportive.

    Après Raphaël Varane, Olivier Giroud ou encore Hugo Lloris et Blaise Matuidi, le public français a rendu hommage vendredi à un autre champion du monde 2018. Le 15 septembre dernier, Samuel Umtiti avait annoncé sa retraite professionnelle, après de longs mois de galères physiques. Salué à l'OL lors du match face à Angers (1-0) le 19 septembre, l'ancien défenseur a eu le droit à une dernière révérence au Parc des Princes ce 10 octobre.

    Futur entraîneur ?

    En marge de la rencontre entre la France et l'Azerbaïdjan (3-0), le natif de Yaoundé, au Cameroun, a été fêté par les supporters. Il a notamment pu apercevoir un film retraçant sa carrière. Puis, il a reçu un maillot floqué du numéro 5 des mains de Philippe Diallo, le président de la FFF. Très ému, Umtiti a remercié les spectateurs, rappelant combien "cela avait été des périodes incroyables de représenter son pays".

    Au micro de TF1, l'homme de 31 ans, passé par l'Olympique lyonnais de 2002 à 2016, a confirmé qu'il ambitionnait de devenir entraîneur désormais. Mais il devra d'abord en passer par une formation, avant, il l'espère, d'être "sur le banc d'ici quelques années." Paulo Fonseca, interrogé sur son ex-joueur à Lille, semblait trouver l'idée judicieuse.

    Corentin Tolisso avec l'équipe de France
    OL : Tolisso "n'abandonnera pas" pour l'équipe de France

