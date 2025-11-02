Plus appelée chez les Bleues depuis l'été dernier, Wendie Renard n'a pas tiré un trait sur la sélection. Mais elle ne se fait pas non plus beaucoup d'illusions.

Reverra-t-on un jour Wendie Renard avec l'équipe de France ? L'une des meilleures footballeuses de l'histoire des Bleues aura-t-elle le droit à une ultime révérence ? Aujourd'hui, difficile de répondre à l'affirmative. La défenseure de l'OL Lyonnes n'a plus été convoquée depuis le mois d'avril 2025. Un rassemblement auquel elle n'a pas pu participer entièrement.

Son dernier match avec les Françaises remonte donc à février 2025, face à l'Islande. Et elle n'est pas certaine d'en vivre un autre. En tout cas, ce n'est pas le chemin que prend la situation. Laurent Bonadei n'a pas appelé l'ancienne capitaine au 168 capes pour l'Euro, pas plus que pour le Final Four de la Ligue des nations.

"Mes prestations vont parler pour moi"

Du côté de la Rhodanienne, hormis sur le terrain, on ne cherche pas forcément à forcer le destin. "Non, il n'y a pas eu de contact depuis le coup de téléphone, et je ne cherche pas à en avoir. Le plus important, c'est de rester moi-même, droite dans mes bottes. Mais je n'ai pas annoncé que je prenais ma retraite internationale, ce sont mes prestations qui vont parler pour moi, a-t-elle déclaré sur Canal +. Je ne suis pas sélectionneuse, je reste une joueuse et je ferai tout avec mon club pour être performante. C'est là seule chose qui m'importe."

Début juillet, elle n'avait pas caché sa déception de voir le train pour la compétition continentale lui passer sous le nez. L'entraîneur, lui, explique son choix par la nécessité de préparer la suite. Mais il faudra que les résultats suivent pour justifier cette décision.