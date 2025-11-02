Actualités
Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
Adil Hamdani, attaquant des U17 de l’OL (instagram du joueur)

OL académie : les U19 tiennent le rythme de Clermont

    • Cinquième victoire consécutive pour les U19 de l'OL. Un doublé de Walid Nechab a offert les trois points aux Lyonnais. Ils font toujours la course avec Clermont.

    Comme les U17, les U19 de l'OL foncent en cette première partie de saison. À l'instar de leurs cadets, les protégés de Florent Balmont attaque fort après dix journées. Ils ne sont pas en tête, contrairement à leurs benjamins, mais cela doit davantage au rythme fou de Clermont qu'à leurs échecs. Car en dix matchs, ils comptent à présent huit succès, pour un nul et une défaite.

    Ce dimanche, les Gones ont enchaîné une cinquième victoire de rang en dominant Strasbourg à domicile. En fin de matinée, ils ont fait le travail de manière sérieuse contre une formation placée dans le ventre mou. Walid Nechab a inscrit un doublé aux 44e et 70e minutes pour faire gagner les jeunes Rhodaniens.

    Une équipe solide et un petit nouveau

    Tout va bien donc jusqu'ici pour les U19, qui observaient le retour d'Haktan Sener et Adil Hamdani. Le groupe était d'ailleurs assez costaud sur le papier, avec Yvann Konan dans les buts, une défense composée d'Adam Alioui, Melvyn Otobo, Émeric Etonde et Boubakar Diarra, ou encore le capitaine Kenan Doganay au milieu. On ajoutera que Emanuel Pampi était déjà le huitième 2009 surclassé lors de cet exercice 2025-2026 à l'occasion de ce match.

    La lutte à distance avec les Clermontois se poursuit. Les Auvergnats ont dominé le FC Montermeil dans le même temps (4-1). Ils restent en tête, avec trois points d'avance sur les Lyonnais. Les deux formations se retrouveront le 15 novembre pour un choc très attendu. Avant cela, il faudra négocier un déplacement à Bobigny pour l'OL. Rendez-vous le dimanche 9 novembre.

